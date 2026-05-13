El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, señaló que desde el Gobierno no se ha descartado elevar leyes que generen gasto al Perú ante el Tribunal Constitucional (TC). Pero, aún esperarán que pase la segunda vuelta electoral para tomar una decisión.

“Siempre es posible [ir ante el TC], no hemos descartado el tema. Pero, no queremos enturbiar el ambiente político. Queremos que pase tranquila la segunda vuelta [electoral] y ahí conversaremos con el Poder Ejecutivo, el presidente [José María Balcázar]. Discutiremos la posibilidad de que se genere un camino hacia el TC”, mencionó en RPP.

Por ejemplo, el ministro del MEF mostró preocupación por la reciente ley que otorga Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

“Nos preocupa el tema de los CAS, [el que le otorga] aguinaldos y CTS. No somos contrarios a las leyes, generan beneficios a los trabajadores, pero su implementación... a veces hasta la redacción está mal hecha. Se requiere dar gradualidad a la hora de implementar y establecer pautas importantes: a partir de cuándo le pagas la CTS a un CAS, por ejemplo. Han dejado vacíos”, alertó.

Contratos de Gobierno a Gobierno

En otro momento, se le consultó a Acuña si se va a pensar en una nueva forma de estructurar los proyectos bajo Gobierno a Gobierno (G2G).

Cabe recordar que Denisse Miralles, cuando era ministra del MEF, y como premier, buscó renegociar los contratos G2G, argumentando que los recursos públicos no eran suficiente, pues este mecanismo es, básicamente, obra pública. A su consideración, se debía apostar nuevamente por las Asociaciones Público Privadas (APP).

El ministro respondió: “Es necesario [pensar en una nueva forma] [...] Hay una expansión fuera del marco presupuestal. Por eso, ahora tengo una Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) pidiendo S/ 3 mil millones”.

Rodolfo Acuña, ministro del MEF.

Crédito suplementario

Sobre el crédito suplementario que alista el Gobierno, y que deberá debatir y aprobar el Congreso de la República, el titular del MEF recordó: “El monto del crédito suplementario se sigue trabajando dentro de los marcos legales”. Añadió que a fin de mes finalmente estaría listo,

Mencionó que el pedido de los gobiernos subnacionales para darle continuidad a los proyectos es S/ 7 mil millones, pero que la necesidad incluso supera los S/ 11 mil millones: “Son S/ 11 mil millones que no tenemos en este momento. Tenemos que establecer criterios”.

Lo único que adelantó es que el crédito será menor a S/ 7 mil millones porque se evaluarán las prioridades.

Petroperú

Petroperú podrá acceder a una línea de financiamiento de US$ 2,000 millones después que el Gobierno del Perú aprobara un decreto de urgencia. Rodolfo Acuña, ministro de Economía, reiteró que el DU no es un “salvataje”, es decir, no inyecta directamente recursos públicos a la petrolera estatal.

Comentó que el reciente cambio de presidente de Petroperú (salió Roger Arévalo y entró Edmundo Lizarzaburu) respondió porque “el último presidente [Roger Arévalo] no estaba de acuerdo con que ProInversion esté como imagen [de la reestructuración] y se debía dejar a Petroperú solo”. “No estábamos de acuerdo con él”, remarcó.

Acuña también mencionó que se debería realizar la anunciada auditoría forense.