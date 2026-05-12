Mientras Perú promociona al mundo su principal joya turística, Cusco teme que los próximos meses conviertan el desorden actual en una crisis internacional de reputación. (Foto: Andina)
Mientras Perú promociona al mundo su principal joya turística, Cusco teme que los próximos meses conviertan el desorden actual en una crisis internacional de reputación. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Camila Vera
mailCamila Vera

La próxima temporada alta de turismo en Machu Picchu —de junio a agosto— aún no empieza, pero ya hay una preocupación que se posiciona entre hoteles, agencias y empresas de transportes: ¿cómo la maravilla del mundo resistirá la afluencia cuando el sistema de boletos está fallando desde ahora?

TE PUEDE INTERESAR

¿Llegará un gasoducto a Cusco? Fijar junio como meta “pone a prueba” al Perú
Gremios turísticos de Cusco exigen cambios urgentes en venta de entradas a Machu Picchu
Contraloría: solo el 17% de alertas en obras es atendido por el Gobierno Regional de Cusco

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.