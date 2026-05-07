advirtieron que el principal destino turístico del país “no puede seguir secuestrado por la improvisación y la inacción”. (Foto: Andina)
advirtieron que el principal destino turístico del país “no puede seguir secuestrado por la improvisación y la inacción”. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Los gremios empresariales y profesionales del sector turismo de Cusco y advirtieron que el principal destino turístico del país “no puede seguir secuestrado por la improvisación y la inacción”.

A través de un comunicado, señalaron que las recientes escenas de largas colas, turistas esperando durante horas e incertidumbre para conseguir boletos de ingreso no son hechos aislados, sino el resultado de “años de decisiones temporales, falta de liderazgo técnico y ausencia de una solución estructural”.

Los representantes del sector responsabilizaron principalmente a la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y al Ministerio de Cultura del Perú por no implementar medidas definitivas que permitan ordenar el acceso al santuario histórico.

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Según indicaron, el mantenimiento del esquema de venta de 1,000 boletos presenciales diarios en el pueblo de Aguas Calientes se ha convertido en uno de los principales factores de congestión, informalidad y especulación en el destino turístico.

“El país y el mundo observan nuevamente imágenes de desorden incompatibles con un destino Patrimonio Mundial”, señalaron en el pronunciamiento, al advertir además que la experiencia turística se viene deteriorando de manera progresiva.

“Hoy ya no basta con mesas de diálogo, comunicados coyunturales o medidas parciales”, subrayaron.

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Los gremios cuestionaron que, pese a que esta problemática se repite cada año, las autoridades continúen manejando la situación de forma reactiva y sin soluciones de fondo. En ese sentido, plantearon la necesidad de implementar una “virtualización integral, transparente y trazable” del sistema de reservas y acceso a Machu Picchu, eliminando los mecanismos presenciales.

advirtieron que el principal destino turístico del país “no puede seguir secuestrado por la improvisación y la inacción”. Foto: GEC
advirtieron que el principal destino turístico del país “no puede seguir secuestrado por la improvisación y la inacción”. Foto: GEC

Se afecta la competitividad turística

Asimismo, alertaron que mantener el actual modelo de venta de entradas afecta la competitividad turística de Cusco y del Perú, pone en riesgo miles de empleos vinculados al sector y perjudica la imagen internacional del destino más importante del país.

Finalmente, hicieron un llamado a adoptar medidas estructurales inmediatas para garantizar una administración moderna y eficiente de Machu Picchu, considerado uno de los patrimonios culturales más importantes del mundo.

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