Culminaron los trabajos del proyecto de señalización turística en el parque arqueológico Machu Picchu, ubicado en la provincia de Urubamba, región Cusco, informó la Unidad Ejecutora de Inversión en Comercio Exterior y Turismo (Uicet) del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Según la Uicet, la culminación del proyecto, denominado “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en el Parque Arqueológico de Machu Picchu”, representa un avance significativo en la optimización de la experiencia del visitante en uno de los destinos más icónicos del mundo.

Sostuvo que el componente principal de esta intervención ha sido la señalización turística, un aspecto fundamental para la gestión y disfrute ordenado de un espacio de la magnitud de Machu Picchu.

Tras indicar que la obra demandó una inversión de S/ 339,062.35 y fue ejecutado por el consorcio Machu Picchu, la Uicet destacó que el proyecto beneficia de manera directa a 1′626,075 habitantes con un producto ya en funcionamiento.

¿Qué obras se ejecutaron?

El proyecto contempló la implementación de 181 señales estratégicamente ubicadas a lo largo de los tres circuitos establecidos en la Llaqta, las montañas Machu Picchu, Huayna Picchu y Huchuypicchu, así como en el camino a Puente Inca.

Detalló que estas señales abarcan diversas tipologías, incluyendo paneles informativos de interpretación, de orientación, especiales y directorios, diseñados para enriquecer la visita del turista, facilitar su desplazamiento y promover una comprensión más profunda del sitio arqueológico.

Por último, la Uicet afirmó que la “culminación de esta obra subraya su compromiso con el desarrollo sostenible del turismo en el Perú, garantizando infraestructuras y servicios de calidad que no solo mejoran la satisfacción del visitante, sino que también contribuyen a la conservación del patrimonio cultural y natural”, subrayó.

Agregó que la optimización de la señalización en Machu Picchu es un paso más en la consolidación del Perú como destino turístico de clase mundial.