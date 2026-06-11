Honda del Perú proyecta superar las 130,000 unidades vendidas en 2026, lo que representaría un crecimiento de 29% respecto al volumen alcanzado en 2025. La expectativa se sustenta en el fortalecimiento de su portafolio, la incorporación de nuevos modelos y una mayor presencia comercial en mercados estratégicos del país.

La proyección fue presentada en el marco del lanzamiento del Motokar 2026, una nueva versión de su vehículo de tres ruedas, segmento en el que la empresa mantiene una participación cercana al 60% del mercado peruano. La compañía espera que esta categoría siga siendo uno de sus principales motores de crecimiento durante el año.

Según sus estimaciones, con el lanzamiento del nuevo modelo, Honda espera que las ventas de Motokar registren un crecimiento de 10% frente a 2025. El nuevo modelo incorpora algunos cambios en diseño y equipamiento, además de una configuración más flexible para el transporte de carga, una característica orientada a usuarios que emplean el vehículo como herramienta de trabajo.

“Hemos desarrollado un vehículo más cómodo, resistente y versátil, pensado para quienes utilizan el Motokar como una herramienta fundamental para generar ingresos y movilizarse diariamente”, señaló Hugo Lévano, jefe Comercial de Honda del Perú.

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El desempeño esperado para este año llega en paralelo a una expansión de la capacidad productiva de la compañía en la Amazonía, una operación que abastece buena parte de la demanda local de vehículos menores.

Más inversión y capacidad en Iquitos

Honda Selva del Perú informó que destinó US$ 5.2 millones durante los últimos 18 meses para fortalecer su planta de producción en Iquitos. Del total, US$ 3 millones fueron previstos inicialmente para ampliar la capacidad de almacenamiento y otros US$ 2.2 millones se incorporaron posteriormente para elevar la producción e introducir nuevas tecnologías.

Honda Selva del Perú elevó la capacidad de su planta de Iquitos de 64,000 a 80,000 unidades anuales tras nuevas inversiones. (Foto: Difusión)

Como resultado de estas inversiones, la capacidad anual de la planta pasó de 64,000 a 80,000 unidades, lo que representa una expansión de 25%. La empresa también viene incorporando procesos de automatización en operaciones industriales e implementando tecnología de inyección plástica en su operación local.

Desde el inicio de sus actividades en Iquitos, Honda acumula inversiones cercanas a US$ 25 millones. La compañía destacó que la planta forma parte de su estrategia de desarrollo industrial en la Amazonía y de abastecimiento para el mercado peruano.

“La planta de Iquitos es mucho más que un centro de producción. Es un eje de desarrollo para la región, generando oportunidades, empleo y transferencia de conocimiento que fortalecen el crecimiento de la comunidad local y de la industria nacional”, indicó la empresa.

De cara a los próximos años, Honda prevé continuar expandiendo su presencia comercial en Lima, el norte y la selva. Entre sus principales proyectos figuran la apertura de un nuevo establecimiento especializado en Motokar en Iquitos y la inauguración de un Honda Center en Pucallpa, formato que integrará la venta de automóviles, motocicletas y productos de fuerza en un solo espacio.