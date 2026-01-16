La movilidad ha evolucionado y hoy implica mucho más que trasladarse de un punto a otro. Factores como la seguridad, la versatilidad, el diseño y la forma en que un vehículo se integra a la rutina diaria y familiar se han vuelto decisivos en la elección de un SUV.

En ese contexto, Honda presenta una renovada propuesta en el mercado peruano, con una estrategia de crecimiento proyectada al 2026 que se materializa en la ampliación y actualización de su portafolio de SUVs, orientada a responder a las distintas necesidades de movilidad de las personas.

Como parte de esta renovación, la empresa presentó tres nuevos modelos SUV que amplían su presencia en segmentos estratégicos del mercado: la completamente renovada WR-V Elite 2026, la Nueva HR-V 2026 y la Nueva BR-V SEVEN 2026 (1era camioneta Honda de tres filas para siete adultos por debajo de los USD 30.000). El lanzamiento reunió a clientes y público en general, reflejando el vínculo cercano que la marca mantiene con quienes han confiado en sus vehículos a lo largo de los años.

“Hoy el cliente evalúa mucho más que el precio inicial. Analiza consumo, mantenimiento, seguridad y respaldo. Nuestra estrategia apunta a ofrecer una propuesta sólida en todos esos frentes”, señala Jorge Oshiro, vicepresidente y director comercial de Honda del Perú, al explicar el enfoque de la marca para esta nueva etapa.

TRES SUVS, DISTINTOS ESTILOS DE VIDA

La Nueva WR-V Elite 2026 marca el regreso de la SUV de entrada de Honda en una versión completamente renovada. Está orientada a un público joven que busca un vehículo compacto, moderno y urbano, con un alto nivel de equipamiento en seguridad y tecnología para el uso diario.

La Nueva WR-V Elite 2026

Por su parte, la Nueva HR-V 2026 mantiene su posicionamiento como una SUV versátil y sofisticada, ideal para familias jóvenes que valoran diseño, confort y funcionalidad. Su propuesta de espacio inteligente y soluciones prácticas la convierten en una opción equilibrada para la vida urbana y familiar.

La Nueva HR-V 2026

Por último, la Nueva BR-V SEVEN 2026 permite a Honda ingresar al segmento de SUVs de tres filas con una opción de siete asientos para adultos, desarrollada para familias grandes que priorizan amplitud y versatilidad, sin renunciar a la seguridad y eficiencia características de la marca.

La Nueva BR-V SEVEN 2026

SEGURIDAD Y EXPERIENCIA AL VOLANTE

Más allá del diseño y la versatilidad, uno de los pilares de esta nueva etapa es la seguridad. Con este lanzamiento, todo el line up de Honda en el Perú incorpora de serie la tecnología Honda Sensing de 2da generación, un conjunto de sistemas de asistencia al conductor que refuerzan la protección en distintas condiciones de manejo.

“Para Honda, la seguridad es un valor transversal. Contar con Honda Sensing en todos nuestros modelos es una manera concreta de cuidar a las personas, porque no hay un valor o precio cuando hablamos de cuidar a la familia”, explicó Oshiro. Esta tecnología se integra a una experiencia de conducción pensada para el día a día, manteniendo el característico fun to drive que identifica a la marca.

Con la llegada de estas nuevas SUVs y el anuncio de la incorporación de modelos híbridos en el portafolio durante el año 2026, Honda proyecta una propuesta que busca acompañar la evolución de la movilidad en el Perú. Conoce más sobre este plan y los vehículos que forman parte de esta nueva etapa a través de su web: autos.honda.com.pe.

