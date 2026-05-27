Hong Kong ha superado a Suiza por primera vez en la historia para convertirse en el mayor centro de gestión de riqueza transfronteriza (‘offshore’) del mundo, con un volumen de US$ 2.9 billones (2.5 billones de euros), según el Informe global de riqueza 2026 publicado este miércoles por la consultora Boston Consulting Group (BCG).

Este hito financiero, impulsado por un crecimiento interanual del 10.7% en los activos registrados en la excolonia británica durante 2025, responde a la fuerte entrada de capitales procedentes de China continental, la reactivación de las ofertas públicas de venta y las sólidas ganancias en los mercados de renta variable.

A nivel global, la riqueza financiera creció un 10.7% el año pasado hasta alcanzar los US$ 333 billones (286 billones de euros), desafiando las tensiones comerciales y la inestabilidad geopolítica internacional.

Según Michael Kahlich, director general de BCG y coautor del estudio, la consolidación hongkonesa “refleja la creciente fuerza de gravedad de la riqueza y los mercados de capitales asiáticos”, evidenciando una profunda reordenación del mapa financiero mundial.

El análisis constata que el capital foráneo se está consolidando en dos grandes bloques.

Así, el eje asiático liderado por Hong Kong y Singapur —que se afianza como el refugio más diversificado de la región—, capta los flujos de China (cuya riqueza creció un 15%), India y el Sudeste Asiático. Por su parte, la red occidental conformada por Suiza, Estados Unidos y Reino Unido mantiene su dominio sobre los patrimonios de Europa, Latinoamérica y Oriente Medio.

El informe advierte de dos desafíos clave que transformarán el sector: el inminente relevo generacional y la irrupción de la inteligencia artificial (IA). Por un lado, la transferencia de riqueza en Asia será crítica, ya que casi la mitad de las grandes corporaciones aún están dirigidas por fundadores que superan los 70 años.

“Las empresas que sean capaces de ayudar a los clientes a gestionar la gobernanza, la coordinación intergeneracional y las estructuras patrimoniales a largo plazo marcarán el rumbo de la próxima era de la gestión patrimonial en Asia”, afirmó Kahlich.

Por otra parte, BCG estima que las gestoras financieras pioneras en adoptar la IA lograrán una clara ventaja competitiva, pudiendo aumentar sus ingresos por asesor hasta un 20% y mejorar su eficiencia operativa.