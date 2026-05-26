Logotipo sobre inteligencia artificial en la Feria de Cantón en Guangzhou, en abril. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg
Logotipo sobre inteligencia artificial en la Feria de Cantón en Guangzhou, en abril. Fotógrafo: Qilai Shen/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

China está restringiendo los viajes al exterior de destacados profesionales de inteligencia artificial de empresas privadas como Alibaba Group Holding Ltd. y DeepSeek, en una nueva señal de que Pekín intensifica sus esfuerzos para proteger tecnologías estratégicas y reducir la ventaja de Estados Unidos en un sector considerado crucial.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.