Entre las principales razones aparecen la reducción de costos, mencionada por el 46%; el desempeño insuficiente del personal, con 44%; y el cierre de departamentos o líneas de negocio, con 20%.

Sin embargo, para Silvia García Vega, directora de la carrera de Administración y Recursos Humanos de la UPC, hay otro dato del mismo estudio que resulta importante interpretar: el 88% señala que sus organizaciones también realizaron nuevas contrataciones durante 2026.

“Esto muestra que las desvinculaciones y las nuevas contrataciones pueden estar ocurriendo simultáneamente dentro de las organizaciones”, acotó.

(Fuente: Bumeran)

La experta considera que estos resultados apuntan a una recomposición de las necesidades de talento. Las empresas están revisando sus estructuras, sus costos y el desempeño esperado de determinadas posiciones, mientras continúan incorporando personas, indicó.

“Por ello, más que interpretar el dato de despidos de manera aislada, resulta importante observar cómo están cambiando las necesidades de talento de las organizaciones y qué decisiones están tomando para responder a ellas”, explicó.

(Fuente: Bumeran)

¿Qué posición tomarán las empresas en los meses restantes?

Julia Velarde, docente de la Carrera de Administración de la Universidad de Lima, comentó que, hacia el segundo semestre, el panorama proyecta una fase de estabilización, donde la ola principal de ajustes ya fue ejecutada en los primeros seis meses.

“Las decisiones de las empresas para lo que resta del año muestran una tendencia hacia la contención y priorizan el predominio de la estabilidad, en dónde las organizaciones mantendrán su personal actual sin ejecutar nuevos recortes significativos”, destacó.

Asimismo, refirió que las organizaciones optarán por la contratación selectiva. La reactivación de vacantes no será masiva; sino que se enfocará en sustituciones clave por rotación y en roles con retorno directo en ventas u operaciones, agregó.

“Para equilibrar los presupuestos anuales sin recurrir a más despidos, las empresas optarán por mantener las remuneraciones fijas sin incrementos significativos en lo que resta del año”, sostuvo Velarde.

Rotación laboral

El estudio señala que el 81% de los trabajadores estuvo buscando empleo durante la primera mitad de año.

Al respecto, Silvia García Vega señaló que el dato es significativo, aunque conviene hacer una precisión: buscar empleo o explorar nuevas oportunidades no significa necesariamente que la persona haya decidido dejar su organización. Lo que sí refleja es una alta disposición a mirar otras alternativas laborales, añadió.

“Desde la gestión de personas, esta disposición invita a revisar qué está ofreciendo hoy una organización para que sus colaboradores quieran permanecer y desarrollarse en ella. La compensación es una dimensión relevante, pero la fidelización también se construye a partir de las oportunidades de aprendizaje y crecimiento profesional”, detalló.

Por su parte, Julia Velarde comentó que, en un escenario de presupuestos corporativos austeros, las promociones y los incrementos internos en una misma empresa son reducidos (entre 3 % y 5 %). Por ello, el profesional peruano entiende que el cambio de empresa es la vía más rápida para obtener un aumento real de ingresos.

“Ante la falta de aumentos salariales significativos, los profesionales priorizan organizaciones que ofrezcan trabajo híbrido, horarios flexibles y seguros de salud complementarios (EPS), beneficios que alivian directamente el gasto del hogar”, concluyó.

(Fuente: Bumeran)

Ficha Técnica

Muestra: 5,008 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos

5,008 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos Rango de edad: 18 a 70 años.