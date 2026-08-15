Contratación laboral. (Foto: Pixabay)
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Paolo Rojas
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Percepción de despidos aumentó este año. El estudio Salarios y Contrataciones 2026 de Bumeran arrojó que el 68% de los especialistas en recursos humanos afirma que en su organización hubo despidos durante lo que va del año, cifra mayor en 4 puntos porcentuales en comparación con el 2025 (64%).

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