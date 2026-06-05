Durante años, la conversación sobre talento estratégico estuvo dominada por software y transformación digital. En los próximos años, otros perfiles dominarán la agenda. (Imagen hecha con Canva IA)
Durante años, la conversación sobre talento estratégico estuvo dominada por software y transformación digital. En los próximos años, otros perfiles dominarán la agenda. (Imagen hecha con Canva IA)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Alvaro Collas
Alvaro Collas

La carrera global por la inteligencia artificial suele describirse como una competencia por algoritmos y talento digital. Gobiernos, inversionistas y empresas tecnológicas compiten por desarrollar los modelos más avanzados. Pero esa visión es incompleta. La IA no es solo una revolución digital; también es una revolución industrial.

TE PUEDE INTERESAR

Firma peruana de talento inicia operaciones en EE.UU. y apunta a crecer desde Miami
El falso dilema entre corporación y startup: el mercado de talento ya decidió
Jefaturas tóxicas como riesgo de fuga de talento: claves para un liderazgo efectivo
IA en recursos humanos: 36.8% de empresas prioriza incorporarla en procesos de talento en 2026
Talento senior: la oportunidad que Recursos Humanos no puede seguir postergando

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.