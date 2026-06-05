Orlando Marchesi, Socio Principal de PwC Perú // Foto. PwC Perú.
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Ani Lu Torres
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Aunque es una modalidad ampliamente extendida en Estados Unidos, empieza a ganar terreno en Perú impulsada por una necesidad concreta: acelerar la profesionalización de las empresas familiares, sobre todo, las más pequeñas del país. ¿De qué se trata?

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