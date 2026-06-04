El 63% de los peruanos conversa sobre la administración del patrimonio familiar con sus hijos. El 75% de millennials busca superar al mercado y abandona portafolios tradicionales, según el estudio Great Wealth Transfer. Composición: Gestión
El 63% de los peruanos conversa sobre la administración del patrimonio familiar con sus hijos. El 75% de millennials busca superar al mercado y abandona portafolios tradicionales, según el estudio Great Wealth Transfer. Composición: Gestión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

A nivel global, se estima que más de US$ 84,000 millones serán transferidos a las nuevas generaciones durante los próximos años, y según Natixis Investment Managers (Natixis IM), en Perú este fenómeno empieza a reflejarse en un cambio de mentalidad sobre cómo se deben administrar las herencias y el patrimonio familiar.

TE PUEDE INTERESAR

Herencias: ya no basta con presentarse, ¿qué se ajustó en las sucesiones intestadas?
Herencias sin testamento: cambios en el plazo y reglas para reclamarlas
Multi Family Office se impone a la banca privada en la gestión patrimonial para Three Sixty

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.