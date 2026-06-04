En su informe Great Wealth Transfer, la firma señala que buena parte de la riqueza privada acumulada en los últimos 20 años en nuestro país está concentrada en la generación baby boomer, pero por el inexorable paso de los años, será transferida en los gen X y millennials.

José Luis León, Country Head de Colombia y Perú en Natixis IM, reconoce a Gestión que no existe una cifra oficial consolidada para el mercado peruano debido a la informalidad y a la tenencia de activos en el exterior; mas se estima que el volumen de patrimonio que cambiará “será significativo”.

Menos conservadores y apertura al riesgo en activos alternativos

Dentro de los datos que avizoran el cambio, encontramos que, mientras el 42% de los baby boomers está dispuesto a asumir riesgos para progresar, el 75% de los millennials tiene una visión más agresiva y arriesgada.

El reporte detalla que el 72% de los millennials latinoamericanos quiere tener exposición a activos privados, mientras que el 62% busca estructuras más flexibles como los ETF activos que combinen flexibilidad y liquidez.

Más de US$ 84,000 millones se transferirán a nuevas generaciones en los próximos años. Las criptodivisas y ETF figuran como las principales alternativas de inversión en nuevas generaciones. Foto: iStock

Además, el 49% de los millennials planea aumentar o iniciar inversiones en criptoactivos, reflejando el creciente peso de las criptomonedas en las estrategias patrimoniales. En el caso de los boomers, solo el 18% está de acuerdo.

Si bien el mercado peruano está lejos de los niveles de family offices globales, Natixis IM prevé que los activos alternativos ya representan entre 10% y 20% de algunos portafolios familiares más activos en el país.

“En mercados desarrollados, esta participación supera el 30%, por lo que todavía existe un espacio importante de crecimiento (...) Los Private Assets ofrecen una prima de rentabilidad por encima de los mercados públicos, mientras que los ETF activos combinan eficiencia de costos y liquidez con gestión profesional”, indica León a Gestión.

Según el estudio, el 63% de los peruanos ya conversa con sus hijos y cónyuges sobre cómo administrar el patrimonio familiar, cifra superior al promedio global de 53%. Ello evidencia la transición hacia esquemas de gobernanza familiar —prosiguió León—. en el cual las nuevas generaciones participan más temprano en decisiones de inversión y planificación patrimonial.

“El patrimonio dejó de ser un tabú. Las familias están entendiendo que no basta con transferir riqueza; también se necesita educación financiera para preservarla”, soslaya.

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Natixis IM estima que los activos alternativos ya representan hasta 20% de algunos portafolios familiares en Perú, impulsados por herederos menos conservadores. Foto: referencial / The Officer

Riesgos que se pueden correr: ¿IA como asesora de inversiones?

El latente interés por activos más modernos plantea desafíos; dentro de estos, la brecha de conocimiento financiero de las nuevas generaciones.

Natixis reveló que el 47% de los herederos afirma necesitar asesoramiento en planificación financiera y el 39% reconoce requerir ayuda para comprender en qué está invirtiendo.

“El entusiasmo puede ser peligroso si no se gestiona bien. Toda inversión conlleva riesgos y hoy el rol del asesor financiero es cada vez más educativo”, apunta León.

Con el avance de la inteligencia artificial, el 57% de los millennials y el 49% de la generación X reconoce que es más probable que empleen asesoramiento financiero automatizado.

En la otra cara de la moneda, solo el 34% de los boomers está interesado en esta herramienta digital. Según Natixis, el 56% de los millennials cree que el asesoramiento basado en IA impulsará significativamente los rendimientos.

A pesar del entusiasmo por la IA en los inversores de la próxima generación, la confianza sigue plena y supera ratios del 90% entre millennials, gen-x y baby boomers en los profesionales reales frente a las máquinas.

“No es solo recibir el capital, es saber preservarlo. Por eso, el papel del asesor financiero hoy es más de educador que de simple ejecutor de órdenes”, concluye León.