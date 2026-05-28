La plataforma de servicios financieros Robinhood Markets anunció el miércoles el lanzamiento de una nueva función que permite a sus usuarios vincular herramientas de inteligencia artificial (IA) a sus cuentas de inversión y de tarjeta de crédito para que operen y realicen compras a su nombre.

La compañía ha introducido las herramientas denominadas ‘Agentic Trading’ (Negociación Agéntica) y ‘Agentic Credit Card’ (Tarjeta de Crédito Agéntica), con las que busca que los agentes de IA gestionen el gasto y las inversiones de forma autónoma, según explicó la firma en un comunicado.

“Nuestra misión siempre ha sido democratizar las finanzas para todos, y ahora esa misión se extiende a los agentes de IA”, señaló Vlad Tenev , el director ejecutivo de Robinhood.

De momento, la función se ha lanzado en fase beta y solo admite el comercio con acciones, y deja para más adelante las capacidades de operar con opciones, criptomonedas o contratos de eventos, según detallaron los ejecutivos de la firma.

A través de este sistema, los usuarios pueden conectar agentes de IA externos, como Claude de Anthropic, a una cuenta de inversión dedicada e independiente de su cartera principal, según indica The Wall Street Journal (WSJ).

El algoritmo solo tiene acceso a los fondos depositados en dicha cuenta para realizar las operaciones bursátiles autorizadas.

Como medida de control, los inversores reciben una notificación con cada movimiento y disponen de un historial de actividad en tiempo real dentro de la aplicación, con la posibilidad de desconectar al agente en cualquier momento.

Por otra parte, la opción de tarjeta de crédito permite vincular los agentes de IA a una versión virtual de la tarjeta Robinhood Gold.

De este modo, los algoritmos pueden rastrear precios bajos, monitorear disponibilidad y efectuar compras automáticas bajo las instrucciones del usuario, como reservar en restaurantes exclusivos, reservar vuelos o adquirir entradas para espectáculos en Broadway.

Deepak Rao, vicepresidente y gerente general de Robinhood Money, precisó -al rotativo WSJ- que los agentes están limitados exclusivamente a la tarjeta virtual, por lo que no pueden acceder al número de la tarjeta de crédito principal ni a otra información de la cuenta del usuario.

Así mismo, el cliente puede establecer límites de gasto mensuales, requerir una aprobación manual antes de cada transacción o previsualizar las órdenes de compra, precisa el diario.

No obstante, Robinhood advirtió -en sus descargos de responsabilidad- que las estrategias impulsadas por la IA conllevan riesgos significativos de pérdidas, que los agentes pueden cometer errores o actuar con información desactualizada, y recordó que la plataforma no supervisa ni audita a estos agentes de terceros una vez que los datos salen de su entorno de seguridad.