Los CEJ (como se materializan los contratos-ley) tienen, como mínimo, una duración de 10 años que puede ser renovada. En concesiones es aún más. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
Los CEJ (como se materializan los contratos-ley) tienen, como mínimo, una duración de 10 años que puede ser renovada. En concesiones es aún más. Fotocomposición: Alessandro Azurín, ChatGPT, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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Es reiterativo, pero en esta campaña electoral vuelve a ser un punto de discordia. El respeto a los llamados “contratos ley”, categoría jurídica consagrada en la Constitución del Perú, genera discrepancias entre los 2 partidos que disputarán la segunda vuelta presidencial este domingo 7 de junio.

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