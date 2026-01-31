Si bien varias iniciativas buscan corregir desigualdades o dinamizar el crecimiento, otras plantean escenarios de alto impacto fiscal, legal y político, con efectos directos sobre la inversión, la recaudación y la estabilidad macroeconómica.

A continuación, un repaso a las propuestas económicas más “llamativas” que hoy compiten por el voto ciudadano.

Segunda reforma agraria

- Candidatos: Ronald Atencio (Venceremos) y Charlie Carrasco (Partido Unido Perú)

Reabriendo el debate agrario de los años 70, y dejando abierta la posibilidad de generar conflictos con agroexportadores, ambos candidatos sugieren que es necesario priorizar la agricultura familiar.

Incluso el candidato Atencio va más allá: propone obligar al Estado a comprar 40% de alimentos a la agricultura comunera.

La reforma agraria que ejecutó Juan Velasco Alvarado en 1969.| Foto: Confederación Nacional Agraria

Renegociación y eliminación de contratos

En los planes de gobierno también aparecen propuestas que apuntan a redefinir el régimen de concesiones de recursos naturales, con especial énfasis en la minería.

Devolución de concesiones mineras si no se explotan en 1 año (Francisco Diez Canseco - Perú Acción)

Revisar y renegociar contratos de recursos naturales (Ricardo Belmont - Obras)

Renegociación generalizada de contratos de concesión de recursos naturales (Yonhy Lescano - Cooperación Popular)

Modificar la Constitución para permitir revocar, caducar o expropiar concesiones mineras, incluso por “ociosidad” (Ronald Atencio - Venceremos)

Algunos candidatos presidenciales han puesto énfasis en reevaluar los contratos de las concesiones mineras.

“Respecto a la revisión o expropiación de contratos mineros, me parece un despropósito total. Estamos ahorita con muchos casos ante el CIADI por arbitrajes internacionales y muchos están concentrados en el sector de extractivas, incluido minería y energía. y revisar las concesiones, los contratos mineros, nos puede poner en una situación de que estemos violando la propia Constitución, que le da protección constitucional a los contratos, y añadiendo más inseguridad jurídica a la que ya existe”, explica Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto.

Para el extitular del MEF, es una medida que ahuyentaría la inversión minera que “tanto costó retomar”.

“Acuérdate que hace 10 años se invertía como 9,000 millones, y ahora estamos subiéndolo de 3,000 a 5,000 millones recientemente, pero la única forma de asegurar, de explotar nuestro recurso minero y aprovechar los altos precios de los commodities es darle un entorno no solamente de tramitología y entorno menos costoso, regulatorio, sino dar certidumbre en la propiedad que es clave”, añadió en entrevista con Gestión.

Reforma tributaria

En materia tributaria, varias propuestas coinciden en simplificar o modificar de forma profunda el sistema impositivo, con iniciativas que van desde unificar los regímenes tributarios y reducir el IGV, hasta eliminar contratos ley y regímenes especiales.

Eliminación de todos los regímenes tributarios para crear uno solo (Rafael López Aliaga - Renovación Popular)

Reducción del IGV al 16%, eliminando aporte a las municipalidades (Francisco Diez Canseco - Perú Acción)

Eliminación de los contratos ley y regímenes tributarios especiales en la nueva Constitución (Roberto Sánchez - Juntos por el Perú)

Reforma tributaria basada en el principio de que “los que ganan más paguen más” (Napoleón Becerra - Partido De Los Trabajadores Y Emprendedores)

Reducción del IGV del 18% al 16% (Enrique Valderrama - Partido Aprista Peruano)

Impuesto a las sobreganancias mineras, destinado directamente al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) (Enrique Valderrama - Partido Aprista Peruano)

Impuesto a las sobreganancias empresariales (Roberto Sánchez - Juntos por el Perú)

“Respecto a la reducción de impuestos y regimientos tributarios yo creo que nuevamente estamos ante un problema real de baja recaudación fiscal, una reducción progresiva del IGV hasta 10% lo que hace es perder recursos permanentes de manera innecesaria”, señala Castilla.

“Creo que hay que hacer un régimen simplificado a la micro, pequeña y mediana, pero más que nada es simplificando el impuesto a la renta. No tocaría el IGV, que tiene una lógica distinta, sino modificando el impuesto a la renta, según cómo se ha establecido, reduciendo el número de regímenes para evitar el arbitraje que existe”, agregó.

En otro momento, Castilla cuestionó que el APRA plantee un impuesto sobre ganancias mineras porque ya de por si hubo una reforma que está ahora dando muchos recursos que nos pone a un nivel altísimo de tributación

“Ya la planteó el gobierno de Castillo y nuevamente la reducción del IGV no ayuda por los argumentos previos”, explicó el extitular del MEF.

Nuevo modelo económico

Explícitamente tres agrupaciones proponen un cambio en el modelo económico vigente. Incluso una de ellas sugiere reducir la minería e hidrocarburos como base de crecimiento.

Cambio del modelo económico hacia “economía popular con mercados” (Vladimir Cerrón - Perú Libre)

“Todo el poder a las regiones para conquistar los mercados del mundo” (Ahora Nación - Alfonso López Chau)

Transición acelerada hacia una economía “Post-extractivista”, reduciendo progresivamente la minería e hidrocarburos como base del crecimiento (Demócrata Verde - Alex González)

“Todo el poder de las regiones para conquistar los mercados del mundo, a ver yo creo que acá eso no lo entiendo. Yo creo que de las regiones viene la producción, yo creo que es más bien una palabra más retórica. Digamos es un discurso pero no se entiende a qué se refiere la verdad. Ahora, la otra propuesta que habla de economía popular con mercados y control estatal de energía y recursos, bueno, ya hemos visto con Petroperú lo que ocurre cuando hay control estatal de la energía y los recursos, no queremos repetir eso, y la economía popular con mercado es la misma. Es volver a la Asamblea Constituyente y volver a mover la incertidumbre respecto a las reglas del juego. Esto es nuevamente tirarse bajo el modelo económico, lo cual no tiene ningún sentido”, opinó Luis Miguel Castilla sobre estas propuestas.

El economista recordó, además, que cuando había esa posibilidad con Perú Libre, hubo la mayor salida de fuga de capitales de la historia del Perú.

Otras propuestas

Desde Cooperación Popular, con Yonhy Lescano a la cabeza, se propone regular directamente los monopolios y oligopolios, abriendo así el debate a una intervención estatal.

A su vez, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) propone iniciar una transición hacia una criptomoneda estatal para transacciones públicas. Una de las propuestas, probablemente, más controversiales de su capítulo económico.

También hay un sector enfocado a los recursos naturales: Roberto Sánchez sugiere que todos los recursos naturales le pertenezcan al Estado y que solo puedan ser explotados pagando; a su vez Vladimir Cerrón propone un control estatal de recursos energéticos estratégicos y una auditoría/revisión de todos los TLC.

Otros candidatos proponen retroceder diez millas marinas a embarcaciones e incluso no adherirse a la Convención del Mar (Convemar).

El mapa económico que dibujan los planes de gobierno revela un patrón común: la tensión entre la promesa de mayor redistribución y soberanía económica, y los riesgos que implican decisiones que podrían alterar reglas de juego clave para el país.

Reformas agrarias, renegociaciones de concesiones, cambios tributarios profundos y giros en el modelo económico no solo exigen consensos amplios, sino también un análisis técnico que hoy, en muchos casos, brilla por su ausencia.

En ese escenario, la campaña electoral se convierte en una antesala decisiva: más que ofertas de corto plazo, el electorado deberá evaluar qué propuestas son viables, cuáles son meramente declarativas y cuáles podrían comprometer la estabilidad económica en el próximo quinquenio.