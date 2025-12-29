El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró inscrita la fórmula presidencial de Fuerza Popular para las Elecciones Generales 2026, encabezada por Keiko Fujimori, luego que culminara el periodo de tachas sin que se presentara ninguna observación en su contra.

De acuerdo con la resolución emitida por el organismo electoral, la lista quedó formalmente habilitada tras superar todas las etapas del proceso de inscripción, convirtiéndose en la primera plancha presidencial oficialmente inscrita para los comicios del próximo año.

Fuerza Popular también fue una de las primeras organizaciones políticas en solicitar su inscripción ante el sistema electoral.

La fórmula está integrada por Keiko Sofía Fujimori Higuchi como candidata a la Presidencia de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente.

Tres veces derrotada, Keiko Fujimori busca ganar en las elecciones de este 2026.

El JEE dispuso, además, la notificación de la resolución al personero legal del partido a través de la casilla electrónica correspondiente, así como su publicación en el portal institucional del Jurado Nacional de Elecciones y en el panel del JEE Lima Centro 1, conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente.

Con esta decisión, Fuerza Popular da el primer paso formal en la carrera electoral rumbo a 2026, en un escenario político que comenzará a definirse con mayor claridad a medida que avance el cronograma y se sumen nuevas candidaturas al proceso.