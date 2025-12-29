Acompañan a Keiko Fujimori, Luis Fernando Galarreta Velarde y Miguel Ángel Torres Morales como candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente. Foto: Andina
Redacción Gestión
El de Lima Centro 1 declaró inscrita la fórmula presidencial de para las , encabezada por , luego que culminara el periodo de tachas sin que se presentara ninguna observación en su contra.

De acuerdo con la resolución emitida por el organismo electoral, la lista quedó formalmente habilitada tras superar todas las etapas del proceso de inscripción, convirtiéndose en la primera plancha presidencial oficialmente inscrita para los comicios del próximo año.

LEA TAMBIÉN: JNE ratifica anulación de primarias de Acción Popular y ordena archivar pedido de revisión

también fue una de las primeras organizaciones políticas en solicitar su inscripción ante el sistema electoral.

La fórmula está integrada por como candidata a la Presidencia de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente y Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente.

Tres veces derrotada, Keiko Fujimori busca ganar en las elecciones de este 2026.
LEA TAMBIÉN: Elecciones 2026: JNE oficializa lista de candidatos y partidos, ¿cuáles son?

El JEE dispuso, además, la notificación de la resolución al personero legal del partido a través de la casilla electrónica correspondiente, así como su publicación en el portal institucional del y en el panel del JEE Lima Centro 1, conforme a lo establecido en la normativa electoral vigente.

Con esta decisión, Fuerza Popular da el primer paso formal en la carrera electoral rumbo a 2026, en un escenario político que comenzará a definirse con mayor claridad a medida que avance el cronograma y se sumen nuevas candidaturas al proceso.

