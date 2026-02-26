La magnitud del octavo retiro es aún menor que la del séptimo desembolso, sostiene la AFP. (Foto: Andina)
La magnitud del octavo retiro es aún menor que la del séptimo desembolso, sostiene la AFP. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Omar Manrique
mailOmar Manrique

La SBS se pronunció sobre las consecuencias del octavo retiro de fondos en el Sistema Privado de Pensiones, en plena ejecución, y las implicancias de un noveno proceso, para el que ya hay más de tres proyectos de ley presentados en el Congreso.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.