Así, Sergio Espinosa dijo que hasta la fecha esa superintendencia no ha recibido ninguna solicitud para crear una administradora de fondos de pensiones, pues las referidas liberaciones de ahorros quitan predictibilidad al que quisiera realizar una inversión de ese tipo.

“Si hay algún inversionista que esté interesado en administrar fondos de pensiones y no sabe si van a haber fondos de pensiones, es difícil tomar una decisión de inversión”.

Además, indicó que la magnitud del octavo retiro hasta el momento es menor que la del séptimo, “porque hay cuentas que ya no tienen dinero” y entonces “ya no hay de dónde retirar (para un noveno retiro)”.

El debate sobre un nuevo retiro de fondos previsionales vuelve a escena con el cambio de gobierno, pese a que en la última reforma se había acordado frenar estas medidas, refiere Jorge Guillén, profesor de Finanzas de Esan.

“Insistir en más retiros responde a una lógica populista que compromete el objetivo central del sistema, que es garantizar pensiones dignas”, lamentó.

Así, advirtió que los afiliados que no podrían retirar fondos de sus cuentas de ahorro previsional -si el nuevo desembolso fuese ahora- serían aquellos jóvenes que recién empezaron a cotizar entre el séptimo y el octavo retiro, pues habrían aprovechado para disponer del 100% de los recursos.

También estarían en este grupo aquellos trabajadores entre 35 y 45 años que no han aportado de manera constante a su fondo debido a la informalidad o a trabajos independientes.

En contraste, quienes mantienen mayores saldos habrían optado por mantenerlos en su AFP, pues saben que afecta de forma exponencial la rentabilidad en el largo plazo, añadió.