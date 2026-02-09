Colaboradores de Patricia Li, presidenta del partido Somos Perú, bautizados como sus “hijos políticos”, lograron contratos en el Estado tras la llegada de José Jerí a la Presidencia de la República, según reveló “Cuarto Poder”.

El dominical indicó que no contaban con experiencia previa en el sector público, en algunos casos no contaban con Registro Nacional de Proveedores (RNP) activo o estudios superiores registrados.

Las contrataciones se realizaron durante la gestión de Sandra Gutiérrez Cuba, a cargo de la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y militante del mismo partido.

Uno de los casos es el de Jean Paul Sosa Luispe, joven afiliado a Somos Perú, quien recibió una orden de servicio como auxiliar administrativo el 17 de diciembre de 2025. Según los registros oficiales, al momento de la emisión del contrato no contaba con RNP vigente. Este requisito fue regularizado recién el 30 de diciembre, casi dos semanas después.

De acuerdo con la información revisada por Cuarto Poder, Sosa no registra título profesional en la Sunedu y nunca antes había prestado servicios al Estado. Al ser abordado por el equipo periodístico, negó conocer la orden de servicio que figura a su nombre en el sistema de contrataciones públicas y evitó responder sobre las funciones que habría cumplido.

Situación similar se repite en el caso de Carlos Huamán Zamudio, también militante del partido. Regularizó su RNP el 20 de noviembre de 2025 y al día siguiente obtuvo una orden de servicio por S/8.000 en el Ministerio de la Mujer. No había tenido contratos estatales desde el año 2015. Al ser contactado por el programa, cortó la comunicación.

La lista incluye a Laris Medina Rabanal, de 24 años, quien recibió su primera orden de servicio el 12 de diciembre de 2025. No tenía experiencia previa en el sector público, no contaba con RUC al momento de la contratación y no registra estudios superiores. Todos los casos coinciden en un mismo contexto político y en una gestión ministerial encabezada por una integrante deSomos Perú, partido que hoy tiene influencia en el Ejecutivo tras la llegada deJosé Jerí, actualpresidente.

La presidenta de Somos Perú, Patricia Li. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)

Patricia Li descarta irrregularidades

Patricia Li descartó cualquier irrregularidad en el proceso de contrataciones, al señalar que hay más de 30 mil jóvenes allegados al partido por lo que no se puede hablar de un patrón de irregularidades.

Inicialmente señalo que la pregunta se la hagan en todo caso al Ministerio de la Mujer.