De acuerdo a este análisis, el consumo nacional en los tres primeros meses del año creció 2.1% en volumen y 3% en valor en comparación a similar temporada del 2025; ello, apalancado en un shopper que frecuenta en promedio 71 veces una tienda durante este periodo.

“Mantenemos la tendencia de crecimiento en el consumo del hogar de manera consecutiva por más de un año, con un ticket de compra de S/ 23.50 al cierre del primer trimestre, que aunque lento sigue desarrollándose en relación al año anterior (creció S/ 0.50). Eso indica muy bien una planificación y una compra intencional del hogar peruano”, señaló Mauricio Cheng Matsuno, country manager de Worldpanel by Numerator.

Por categorías, los segmentos de productos que más contribuyeron al crecimiento en valor del consumo nacional fueron alimentos (1.3%), bebidas (0.7%), cuidado personal (0.5%), belleza (0.4%), entre otros, siendo que todos estos grupos tienen posibilidades de seguir aumentando su facturación en la medida que apuesten por la diferenciación de producto.

“El hogar está buscando una diferenciación en el producto que promueva hacer el desembolso y que resuene en beneficios. El consumidor hoy tiene una intención de compra, pero lo que se vuelve vital es generar la ocasión de consumo; por ejemplo, autocuidado que no solo alude a alimentos, sino también a cuidado personal, hogar o belleza, ahora representa un 23% del gasto y tiene una velocidad de crecimiento de 7%. Entonces, la pregunta es ¿cómo se construye una diferenciación en esos alimentos de autocuidado? Los nutrientes toman un rol relevante, considerando que las marcas pueden acompañar y ayudar a mejorar el estilo de vida de sus usuarios", refirió.

En este punto, el ejecutivo mencionó que los consumidores en categorías como alimentos, lácteos o bebidas buscan beneficios como vitaminas (B,C D), calcio, proteína, hierro, probióticos, colágeno, magnesio, fibra, entre otros . “Hay una tendencia por comer sano y en el que el estilo de vida saludable cobra mucha preponderancia. Además, que el consumidor está dispuesto a pagar un poco más por un producto que tenga valor agregado comprobable”, añadió.

Consumidor peruano es multicanal

Actualmente, el shopper peruano mantiene un perfil de crecimiento en cuanto al número de canales en los que compra en Lima y en provincias. De hecho, en los tres primeros meses del 2026, un consumidor de Lima visitó en promedio 10 canales diferentes para abastecerse, mientras que un comprador del interior del país llegó en este mismo periodo a nueve conceptos diferenciados.

Dicha cifra coloca en evidencia que el consumidor local en un año incorporó dos nuevos canales a sus opciones de abastecimiento, teniendo en cuenta que en el primer trimestre del 2025, la media de canales visitados era de ocho por shopper. “Esto tiene justificación en la constante búsqueda de la mejor propuesta de valor y, adicionalmente, de la mayor apertura de establecimientos, principalmente, en el canal moderno”, explicó Cheng.

Esa situación se condice con el aporte brindado por formatos en expansión del canal moderno como son los discounters, cuya contribución al crecimiento en valor del consumo total es de 0.5%, solo superado por bodegas que en el primer trimestre 2026 aportó 2.8%.

Diversificación de presentaciones

Cheng afirmó que es importante diseñar una arquitectura de precios diferenciados para reducir la canibalización a nivel de canales. En esa línea, adelantó que formatos como los discounters tienen en el 35% de sus transacciones a productos que aluden a un precio promedio de hasta S/ 3, al igual que un 45% de las transacciones de las bodegas.

No obstante, también hay otros formatos como los supermercados y cash & carry, que un 27% y 25% de sus transacciones, respectivamente, equivalen a productos con valores entre S/ 10 y S/ 20 en promedio. Asimismo, retail farma y comercio electrónico tienen en el 24% y 22% de sus facturaciones, correspondientemente, a productos con precios entre S/ 20 y S/ 50.

“Recomendamos una diversificación de productos con empaques (presentaciones) diferenciados en línea con el desembolso que realiza el consumidor en cada canal e incidiendo con la mayor potencialidad de traslado de precios que puede haber por las presiones inflacionarias”, culminó.