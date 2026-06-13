Se mantiene la tendencia de crecimiento en el consumo del hogar de manera consecutiva por más de un año. (Foto: Freepik)
Se mantiene la tendencia de crecimiento en el consumo del hogar de manera consecutiva por más de un año. (Foto: Freepik)
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Mayumi García
mailMayumi García

La aguja del consumo en el país marca cifras positivas, teniendo como referencia un primer trimestre 2026 en el que se viene transaccionando más tanto a nivel de volumen como de valor; ello, aún en un contexto electoral que a la fecha no registra factura. Así, el Consumer Insights Perú de Worldpanel by Numerator entrega información reciente de cuál es la tendencia en el comportamiento de compra de los peruanos.

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