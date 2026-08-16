El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se encuentra preparando un nuevo programa de Becas COAR que estará destinado a reconocer y potenciar el talento de los estudiantes más destacados de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR), brindándoles más oportunidades para continuar su formación profesional en carreras que el país necesita.

Afirmó que esta iniciativa forma parte de la política pública de mejora de la calidad educativa impulsada por el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, que busca premiar el esfuerzo, la excelencia y el mérito académico, y asegurar que ningún joven talentoso vea limitado su futuro por falta de oportunidades.

El anuncio lo hizo tras una visita de supervisión a la sede del Colegio Mayor Secundario Presidente de la República, que fue creado durante el segundo Gobierno del presidente Alan García para premiar a los estudiantes más destacados del país y que, posteriormente, dio origen a los COAR.

El ministro Chang recordó su participación en la creación de este modelo educativo de excelencia que, señaló, “ha mantenido un altísimo nivel y figura en todos los rankings como la mejor escuela del Perú”.

“Vamos a potenciar los COAR y poner en valor la diversidad y el talento que hay en todas nuestras regiones”, señaló el ministro José Antonio Chang. Foto: Minedu

Acompañado de la directora general del COAR Lima, Rebeca Ata Muñoz, y de un grupo de estudiantes, el ministro recorrió los laboratorios, salones de clases, residencia y otras instalaciones.

Felicitó a los estudiantes que estaban trabajando y los animó a seguir esforzándose para convertirse en futuros profesionales al servicio del desarrollo de nuestro país.

Además, atendió la exposición de un grupo de alumnos del COAR que le mostraron varios proyectos de robótica, premiados en competencias nacionales e internacionales, y les sugirió continuar con sus proyectos para que se hagan realidad y se implementen.

“Vamos a potenciar los COAR y poner en valor la diversidad y el talento que hay en todas nuestras regiones. Este modelo genera oportunidades para que nuestros jóvenes desarrollen sus capacidades y las pongan al servicio del país, como propone este Gobierno”, finalizó.