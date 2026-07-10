Los cambios que experimenta el mercado laboral están impulsando una transformación en la formación de los profesionales. De acuerdo con estimaciones del Foro Económico Mundial, una parte importante de las habilidades requeridas actualmente deberá actualizarse durante los próximos años, lo que ha incrementado la demanda por programas de especialización vinculados a la práctica empresarial.

En ese contexto surge ESCALE, una escuela de alta especialización con un modelo 100% digital que busca reducir la distancia entre la teoría y la ejecución. Su propuesta parte de un principio: que quienes enseñan también hayan enfrentado los desafíos propios de la gestión empresarial y la toma de decisiones.

Mentores con experiencia en la gestión empresarial

A diferencia de los esquemas tradicionales, ESCALE desarrolla sus programas con profesionales que actualmente ocupan cargos ejecutivos o cuentan con una trayectoria comprobada en diferentes industrias. La metodología incorpora casos reales, herramientas de aplicación inmediata y espacios de intercambio entre participantes.

“No queríamos otra escuela donde el profesor solo repita contenidos. En ESCALE buscamos que quien está frente al aula sea la persona que tomó decisiones, asumió riesgos y pueda explicar los resultados desde su propia experiencia”, señala Ricardo Bendezú, gerente general de ESCALE.

La institución también considera que el aprendizaje se fortalece mediante la interacción entre los propios alumnos. Por ello, promueve comunidades de profesionales de distintos sectores que continúan compartiendo experiencias incluso después de concluir los programas.

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Expansión académica con estándares internacionales

Como parte de su crecimiento, ESCALE obtuvo certificaciones ISO 9001, ISO 21001 e ISO 37001, orientadas a fortalecer la gestión de calidad, la administración de organizaciones educativas y los procesos de integridad institucional. La escuela sostiene que estos estándares forman parte de su estrategia para consolidar un modelo de formación especializado.

Su nueva convocatoria contempla programas como Gerencia de Marketing y Gestión Comercial, Insights del Consumidor y Campañas Publicitarias, Gerencia de Restaurantes y Negocios Gastronómicos, y Gerencia Estratégica de Precios y Optimización de Portafolio, dirigidos por ejecutivos con experiencia en empresas nacionales e internacionales. Además, la institución proyecta incorporar nuevas especialidades de manera progresiva durante los próximos meses.

“El mercado ya no premia únicamente el conocimiento teórico, sino la capacidad de ejecutar. Ese es el enfoque que buscamos desarrollar en cada programa”, concluye Ricardo Bendezú.