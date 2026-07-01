Los ingenieros ambientales tienen hoy el espacio y las herramientas para convertirse en los directivos clave que las empresas necesitan para superar la presión regulatoria y el cambio climático, comentan especialistas. Foto ChatGPT composición Diario Gestión
Los ingenieros ambientales tienen hoy el espacio y las herramientas para convertirse en los directivos clave que las empresas necesitan para superar la presión regulatoria y el cambio climático, comentan especialistas. Foto ChatGPT composición Diario Gestión
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Mía Ríos
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En sectores como la minería, la agroindustria y la pesca, encontrar al profesional adecuado para una posición clave puede tomar de 45 a 90 días. Ello, porque el perfil requerido debe combinar conocimiento técnico de campo con capacidad de gestión, “una combinación escasa en el mercado peruano”, advierte Trust Consulting.

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