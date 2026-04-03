La Universidad Politécnica del Perú (UPP) ofrece actualmente 14 carreras en tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia, bajo un modelo de aprendizaje “X-ponencial". (Foto: UPP)
La Universidad Politécnica del Perú (UPP) ofrece actualmente 14 carreras en tres modalidades: presencial, semipresencial y a distancia, bajo un modelo de aprendizaje “X-ponencial". (Foto: UPP)
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Eduardo Sotelo
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La Universidad Politécnica del Perú (UPP), nueva en el mercado universitario y licenciada por Sunedu, inició operaciones con una inversión superior a US$ 30 millones en su campus de Pueblo Libre. La institución busca superar los 10 mil alumnos en el mediano plazo y alcanzar entre 50 mil y 100 mil estudiantes a largo plazo. ¿Qué modelo aplicará para competir en el mercado local?

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