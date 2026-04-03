El campus actual, que cuenta con aulas híbridas, laboratorios y espacios equipados con tecnología educativa, forma parte de una estrategia orientada a escalar el número de alumnos sin elevar proporcionalmente los costos, señaló Óscar Becerra, vicerrector de la universidad a Gestión.

Inversión en infraestructura y aulas híbridas

La propuesta académica de la UPP, cuyo campus cuenta con más de 28 mil metros cuadrados (m2), se apoya en aulas híbridas con el fin de dictar clases de forma simultánea a estudiantes presenciales y remotos. Este sistema de implementación, que se realizó en 10 aulas, costó un millón de soles.

Las aulas híbridas de la Universidad Politécnica del Perú (UPP) están equipadas con cámaras de 360°, pizarras digitales y conexión simultánea para alumnos presenciales y remotos. (Foto: UPP)

Este formato permite que un alumno pueda asistir desde el salón o conectarse desde cualquier lugar sin perder la clase, lo que facilita ampliar la cobertura sin necesidad de construir nuevos locales en el corto plazo.

Becerra indicó que la inversión en tecnología es elevada, pero se compensa con el alcance que permite el modelo. El esquema forma parte del modelo de aprendizaje “X-ponencial”, que combina clases presenciales, contenidos grabados y metodologías activas, con el objetivo de acelerar el aprendizaje y mejorar la retención de estudiantes.

Crecimiento en alumnos y expansión del campus

La Universidad Politécnica del Perú iniciará su primer semestre de funcionamiento el 6 de abril y tiene más de mil alumnos ya matriculados. El vicerrector espera que a medida que se acerque el inicio de clases, este número aumente. “Si se cumple la estadística, vamos a tener más de dos mil alumnos en el primer día. En tres a cinco años quisiera ver a la universidad con más de 10 mil alumnos”, indicó.

El plan de expansión contempla la apertura de un nuevo campus en Surco durante el segundo semestre de este año, además del crecimiento mediante educación semipresencial y a distancia. “Esto nos permite crecer sin necesidad inmediata de abrir sedes en provincias”, explicó.

A largo plazo, la institución apunta a replicar modelos de universidades latinoamericanas con fuerte presencia virtual. “Para una universidad como esta hay espacio para llegar a 50 mil o 100 mil estudiantes, sobre todo con la oferta a distancia”, sostuvo.

Como referencia, el vicerrector mencionó casos de universidades de la región que crecieron apoyadas en la educación a distancia, como el Politécnico Grancolombiano en Colombia o la Universidad Siglo 21 en Argentina, que pasaron de pocos miles de alumnos presenciales a decenas de miles en modalidad virtual.

Óscar Becerra, vicerrector de la Universidad Politécnica del Perú, fue ministro de Educación y ha ocupado cargos académicos y de gestión en el sector educativo. (Foto: GEC)

Segmento objetivo y estrategia de costos

La universidad orienta su propuesta a estudiantes de clase media de Lima, principalmente de distritos cercanos al campus en Pueblo Libre.

El modelo busca captar a jóvenes que no se adaptan al sistema universitario tradicional o que postergan su ingreso a la educación superior, un segmento que, según el vicerrector, representa la mayor parte del mercado.

“La mayoría de estudiantes no entra a la universidad inmediatamente o termina decepcionado de la carrera que eligió. Para ese perfil hemos diseñado la universidad”, afirmó.

Actualmente, la institución ofrece 14 carreras en modalidades presencial, semipresencial y a distancia, con programas en ingeniería, ciencias empresariales, salud, derecho y comunicación.

Nuevas carreras y alianzas internacionales

Como parte de su plan de crecimiento, la UPP prevé ampliar su oferta académica en los próximos años, incorporando nuevas especialidades vinculadas a la demanda laboral.

“En tres a cinco años quisiera ver a la universidad con cinco o seis carreras adicionales que realmente hagan falta en el país”, indicó Becerra.

La estrategia también incluye alianzas internacionales para reforzar la empleabilidad de los egresados y posicionarse en un mercado competitivo.

“Estamos preparando una oferta conjunta para que el alumno obtenga un título peruano y otro internacional”, señaló.

Según el vicerrector, el crecimiento dependerá de demostrar resultados académicos antes de expandirse agresivamente. “No nos preocupa tener decenas de miles de alumnos desde el primer semestre. Si haces las cosas bien, el crecimiento llega solo”, concluyó.