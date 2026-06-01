La inestabilidad política está exacerbando las demoras en los permisos y la proliferación de la minería ilegal, incluso cuando la producción y la inversión aumentan. Perú ya ha cedido su posición como segundo mayor productor de cobre a la República Democrática del Congo, y si bien las autoridades han identificado más de US$ 60,000 millones en posibles inversiones, el valor de los proyectos cuya construcción está programada para los próximos años disminuirá.

“Estamos perdiendo terreno”, dijo el experimentado ejecutivo minero Víctor Gobitz, director de la empresa emergente de cobre Quilla Resources Inc. “Si el Estado quiere que esto se desarrolle, lo primero que debe hacer es agilizar todo el proceso de permisos. Los proyectos mineros no son ciencia nuclear”.

El momento es crucial para la industria del cobre. Ante el aumento previsto de la demanda derivado de la electrificación y la construcción de centros de datos, las mineras se enfrentan a dificultades para conseguir suficiente suministro nuevo. Perú, que posee las terceras mayores reservas de cobre del mundo y una cartera de importantes proyectos aún sin desarrollar, es considerado una fuente clave para el futuro crecimiento de la producción.

Este panorama ha generado frustración y nerviosismo en el sector, de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de junio, en la que se enfrentan dos candidatos de ideologías opuestas. Keiko Fujimori, la conservadora hija del expresidente Alberto Fujimori, se enfrenta al izquierdista Roberto Sánchez, ministro del gobierno de Pedro Castillo.

Los ejecutivos mineros reunidos en una conferencia en Lima la semana pasada se negaron a respaldar abiertamente a ninguno de los candidatos, y en su lugar pidieron mayor claridad y estabilidad en las políticas, independientemente de quién gane.

Un cambio vertiginoso

No solo preocupa el cambio de ministros a nivel presidencial. Perú está a punto de tener su vigésimo ministro de Minería en una década, y la rotación se ha acelerado en los últimos años. Esto ha dificultado aún más el proceso de obtención de permisos.

“Uno habla con las autoridades sobre cómo resolver un problema, dicen que están de acuerdo, e inmediatamente después vuelven a reemplazar a la persona”, dijo Raúl Jacob , director financiero de Southern Copper Corp. “Toda esta inestabilidad política claramente no ayuda”.

La empresa de Jacob lleva más de dos décadas intentando desarrollar la mina Tía María en el desierto costero del sur de Perú, en medio de la oposición de la comunidad y el gobierno. Mientras que Tía María finalmente avanza, otro proyecto de Southern se enfrenta a la minería ilegal en su área de concesión.

Los mineros informales han invadido las concesiones de algunas empresas, obstaculizando el desarrollo en Perú. Este es el caso de la extensa mina Las Bambas, operada por MMG Ltd., de propiedad china, donde miles de mineros comunitarios trabajan en el sitio que MMG ha destinado para una tercera mina a cielo abierto.

Si el candidato ganador no aborda las desigualdades percibidas en la distribución de los ingresos mineros, el sentimiento antiminero en las regiones rurales más pobres podría intensificarse, según ejecutivos del sector.

Aun así, destacan la resiliencia de la industria durante anteriores crisis políticas. Algunos minimizan el riesgo de que las elecciones puedan descarrilar las inversiones a largo plazo, dado que los proyectos se desarrollan a lo largo de décadas. Además, es probable que el Congreso, que está a punto de volver al bicameralismo y se inclina más hacia la derecha, rechace las propuestas radicales.

“No veo un riesgo inminente de que esto se convierta en una nueva Cuba”, dijo Gobitz.

Sin embargo, existe un amplio consenso en que, a menos que Perú aborde sus cuellos de botella estructurales, el país seguirá perdiendo terreno en la lista de destinos mineros preferidos.

“Hay quienes preferirían invertir en países con una geología menos rica que la de Perú si estos ofrecen estabilidad y estado de derecho”, afirmó Julia Torreblanca , ejecutiva de una subsidiaria de Freeport-McMoRan Inc. y presidenta de la principal asociación industrial de Perú, la SNMPE.

En el último índice de atractivo para la inversión del Instituto Fraser, Perú descendió un puesto, ubicándose en el 41 de 68 jurisdicciones mineras, muy por debajo de destinos de mayor crecimiento como San Juan, en Argentina. La última vez que una nueva mina comenzó a producir en Perú fue hace cuatro años, aunque la lista de proyectos teóricos sigue creciendo.