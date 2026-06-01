Un camión descarga mineral de cobre en una planta procesadora en Nazca, Perú. Fotógrafo: Musuk Nolte/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Perú se ha convertido en una superpotencia minera gracias a sus ricos yacimientos y bajos costos. Pero mientras los peruanos se preparan para elegir a su noveno presidente en una década, la industria está perdiendo competitividad justo cuando la demanda de minerales críticos se acelera.

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