DanSa combina gastronomía peruana, teatro y danzas típicas en una experiencia orientada tanto al público local como al turismo internacional. Foto: DanSa
DanSa combina gastronomía peruana, teatro y danzas típicas en una experiencia orientada tanto al público local como al turismo internacional. Foto: DanSa
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Karen Guardia Quispe
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Ha pasado poco más doce meses desde la puesta en marcha de DanSa, la nueva apuesta de entretenimiento y experiencias de Corporación E. Wong, que combina gastronomía y danzas típicas peruanas y que viene ganando terreno especialmente entre los turistas que llegan a Lima. El crecimiento del turismo de lujo y la llegada de nuevas propuestas hoteleras premium —como Ritz-Carlton a Miraflores, el JW Marriott a San Isidro, el nuevo hotel de lujo de Meliá en el Centro de Lima y las recientes apuestas de Hilton— están impulsado la demanda por experiencias culturales de alto nivel. Frente a ello, ¿qué novedades prepara DanSa para los próximos meses?

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