Sandra Saavedra, gerente de ventas de DanSa, señaló a Gestión que el balance del primer año de operaciones ha sido positivo, especialmente por el crecimiento del público extranjero. “Uno de nuestros principales objetivos era atraer cada vez más turistas y hoy ya alcanzamos cerca de un 44% de asistentes extranjeros”, comentó.

La ejecutiva explicó que este avance también estuvo acompañado de una ampliación en los días de atención. “Antes operábamos uno o dos días por semana, pero actualmente atendemos de miércoles a sábado debido a la mayor demanda”, indicó.

La meta ahora es continuar apostando por innovar en el espectáculo y la propuesta gastronómica para seguir captando visitantes internacionales. “Queremos que más turistas conozcan nuestra cultura a través de la gastronomía y las danzas, pero también que el público peruano se identifique con toda esa expresión cultural”, afirmó.

La propuesta de Corporación E. Wong ya registra cerca de 44% de asistentes extranjeros, impulsada por el crecimiento del turismo de lujo en Lima. Foto: DanSa

DanSa busca captar 40,000 visitantes extranjeros

De cara a este año, DanSa apunta a seguir creciendo tanto en número de funciones como en asistencia de turistas extranjeros. Desde su lanzamiento, la propuesta ya se acerca a las 200 presentaciones, impulsada por un formato que integra teatro, gastronomía y danzas típicas peruanas . “El año pasado tuvimos una de las temporadas más largas dentro de este tipo de propuestas. DanSa no es solo danza, sino una puesta en escena que combina distintas expresiones culturales y ha tenido muy buena recepción”, comentó.

Actualmente, el espacio opera de miércoles a sábado, aunque la empresa ya evalúa sumar un día adicional ante el aumento de la demand a. “Posiblemente podamos abrir también los martes. Todavía está por confirmarse, pero la idea es ampliar la operación conforme siga creciendo el interés del público local y extranjero”, indicó.

El crecimiento también se ha reflejado en las ventas. Saavedra señaló que los ingresos “han crecido más que el doble” frente al año pasado, impulsados por la ampliación de funciones y días de atención. “El año pasado operábamos solo una vez por semana y ahora estamos desde enero con cuatro días. Eso claramente ha impulsado las ventas y la asistencia”, sostuvo.

En paralelo, la compañía busca fortalecer su presencia en el circuito turístico internacional. En ese marco, participó en la feria Perú Travel Mart, organizado por Canatur, con el objetivo de ampliar su alcance en nuevos mercados emisores de turistas. “Queremos darnos a conocer en más países. Mercados como Canadá y Brasil vienen creciendo mucho en visitantes hacia Perú y son públicos que buscan este tipo de experiencias culturales”, agregó la vocera.

Para ello, DanSa trabaja con agencias de viaje y operadores turísticos locale s. “Tenemos convenios con agencias mayoristas en Perú y nuestra labor es seguir promoviendo el concepto para llegar a más turistas”, señaló.

La empresa también ve oportunidades de crecimiento en el segmento corporativo, que ya representa alrededor del 15% del negocio. “Estamos muy bien posicionados en ese segmento. Cada vez más empresas buscan hacer eventos de bienvenida o despedida dentro de DanSa porque combina gastronomía, espectáculo y experiencia cultural”, subrayó la ejecutiva.

Actualmente, la compañía maneja tres principales canales de venta: clientes directos, agencias de viaje y corporativo. Además, proyecta captar al menos el 1% de los cerca de 4 millones de turistas que llegarían al Perú este año, lo que equivale a aproximadamente 40,000 visitantes .

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La nueva temporada de DanSa incluirá cambios en la puesta en escena y un menú con ingredientes peruanos como cushuro y tumbo. Foto: DanSa

La propuesta cultura de DanSa para 2026

En medio del auge de las experiencias premium y del creciente interés por propuestas que mezclen gastronomía, cultura y entretenimiento, DanSa prepara una nueva etapa para fortalecer su posicionamiento dentro del circuito turístico y cultural de Lima. En esa línea, la gerenta de ventas adelantó que el próximo 13 de junio la compañía lanzará una nueva temporada que incluirá cambios tanto en la puesta en escena como en la propuesta gastronómica . “Constantemente buscamos innovar y ofrecer algo distinto tanto para el público peruano como para el extranjero”, expresó.

La vocera argumentó que uno de los focos estará en revalorar ingredientes peruanos poco utilizados dentro de la alta cocina. “Cada vez que diseñamos un menú pensamos en qué puede sorprender al turista y también al peruano. Buscamos rescatar productos de la costa, sierra y selva que normalmente no se usan tanto”, dijo.

Entre las novedades de la próxima temporada destacó el uso de ingredientes como cushuro, tumbo y otros insumos locales. “Por ejemplo, vamos a incorporar cushuro en uno de los platos del nuevo menú. Siempre tratamos de poner en valor los productos peruanos y que tanto visitantes como locales conecten con nuestra gastronomía”, sostuvo.

Si bien la compañía no descarta una futura expansión hacia ciudades turísticas, Saavedra indicó que, por ahora, el foco seguirá puesto en consolidar la operación en Lima. “No descartamos nada, pero hoy estamos concentrados en seguir creciendo aquí. Además, la mayoría de turistas que visitan otros destinos primero pasa por Lima”, dijo.

Respecto a la competencia, la responsable del área de ventas reconoció que en el mercado peruano han surgido nuevas propuestas culturales y gastronómicas en los últimos años. Sin embargo, consideró que DanSa mantiene una propuesta diferenciada apoyada en tecnología y producción artística. “Creemos que hoy ofrecemos algo único en el mercado. Hemos hecho una inversión importante en proyectores, pantallas, iluminación y dirección artística”, explicó.

La propuesta también se apoya en alianzas con figuras reconocidas del sector gastronómico y artístico. Entre ellas figuran la directora artística Vania Masías y el chef Christian Ramírez. Asimismo, para la nueva temporada contarán con colaboraciones vinculadas al menú degustación y coctelería.

Actualmente, el ticket promedio de la experiencia bordea los US$ 150 por persona. Según Saavedra, el precio responde a una oferta orientada al segmento premium y al turismo internacional. “El menú es de nueve tiempos y toda la experiencia ha sido diseñada para ofrecer un estándar de nivel internacional”, enunció.

En cuanto al perfil del público, indicó que gran parte de los asistentes pertenece al segmento baby boomer , aunque también observan una creciente participación de millennials y público joven atraído por el componente tecnológico y cultural de la propuesta.

La nueva temporada de DanSa arrancará el 13 de junio y podría extenderse alrededor de un año, dependiendo de la demanda. “DanSa es un proyecto que apuesta por la cultura, los artistas y la gastronomía peruana. La idea es seguir evolucionando conforme crezca el interés del público”, concluyó tras su participación en la feria Perú Travel Mart.