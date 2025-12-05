Este 5 de diciembre de 2025, Netflix Inc. y Warner Bros. Discovery Inc. (WBD) anunciaron la firma de un acuerdo definitivo mediante el cual Netflix adquirirá Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, así como HBO Max y HBO. En ese contexto, te contamos cuáles son esas franquicias clave que pasarán a formar parte del nuevo gigante de streaming.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo (…). Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa”, señaló Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix. Por su parte, David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, declaró: “El anuncio de hoy une a dos de las compañías de narrativa más importantes del mundo para llevar a aún más personas el entretenimiento que más disfrutan (…). Al unirnos con Netflix, garantizaremos que personas de todo el mundo sigan disfrutando de las historias más impactantes del mundo para las próximas generaciones”.

El gigante del streaming Netflix adquirirá el estudio de cine y televisión Warner Bros. Discovery por casi US$83,000 millones, anunciaron ambas compañías estadounidenses en un comunicado conjunto el 5 de diciembre de 2025 (Foto: Mario Tama / Getty Images North America / AFP)

¿CUÁLES SON LAS FRANQUICIAS QUE OBTENDRÁ NETFLIX?

Como Netflix pasará a controlar algunas de las franquicias más grandes de Warner Bros., HBO y HBO Max, te presento cuáles son:

Franquicias de cine

Mundo Mágico de J.K. Rowling: toda la saga de Harry Potter, así como sus precuelas Animales Fantásticos y el universo Wizarding World.

Eddie Redmayne interpreta a Newt Scamander, el protagonista de las películas de “Animales fantásticos” (Foto: Warner Bros. Pictures)

Clásicos del catálogo de Warner Bros.

Destaca la emblemática “Casablanca”, así como “El mago de Oz” y “Citizen Kane”.

Franquicias y series de HBO y HBO Max

La saga “Juego de Tronos” (“Game of Thrones”) y sus spin-off: “House of the Dragon” y “El caballero de los Siete Reinos”.

“Los Soprano”.

“The Wire”.

“Succession”.

“The Last of Us”, entre otras producciones originales recientes de alto perfil.

Daenerys Targaryen y Drogon en "Game of Thrones" (Foto: HBO)

Series icónicas de TV de Warner

“Friends”

“The Big Bang Theory”

Sheldon y Leonard llenando el formulario en el banco de espermas en el episodio piloto de "The Big Bang Theory" (Foto: Warner Bros. Television)

Títulos juveniles y dramáticos

Las series del Arrowverse: “The Flash”, “Arrow”, etc.

“Gossip Girl”.

“Las chicas Gilmore”

Arrow se basa en las historietas de Flecha Verde, un multimillonario se transforma en un superhéroe que salva a la ciudad de villanos con su arco y flecha (Foto: Warner Bros. Television)

Animación y marcas adicionales

DC en animación: Batman: The Animated Series y otras series animadas del universo DC.

Hasta que Netflix anuncie la nueva oferta de catálogo por país, aún no podemos dar a conocer otros títulos de Warner Bros., HBO y HBO Max que pasarán al mando de Netflix, pero lo más seguro es que la lista se ampliará con el paso de los días y semanas.