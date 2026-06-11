México debuta ante Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 este jueves 11 de junio a partir de la 1:00 pm (Tiempo del Centro) / 3 pm ET por la jornada inaugural del Grupo A en el mítico Estadio Azteca. La transmisión en señal abierta del evento para el territorio mexicano estará a cargo del Canal 2 de Las Estrellas. Aquí te contaremos todos los detalles de la cobertura.
¿Cómo ver Canal 2 de Las Estrellas EN VIVO GRATIS, partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 por TV abierta en México?
La transmisión del partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 por el Canal 2 de Las Estrellas empieza a la 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México), que marcará el debut del Tri en el certamen.
¿Dónde ver el partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 vía streaming?
Si no puedes sintonizar el Canal 2 de Las Estrellas por televisión abierta para ver el partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026, suscríbete a ViX para que puedas verlo a través de streaming desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV.
México vs. Sudáfrica por Mundial 2026: horario, TV y dónde ver
- Partido: México vs. Sudáfrica
- Instancia: Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
- Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
- Hora: 1:00 pm (Tiempo del Centro de México) / 3 pm ET (Hora del Este de USA) / 2 pm CT / 19:00 GMT
- Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México
- TV: Canal 2 de Las Estrellas, Canal 5 y TUDN
- Streaming: ViX e Izzi GO