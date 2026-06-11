Acceda a Canal 2 de Las Estrellas en vivo gratis para seguir el debut de México ante Sudáfrica en el Mundial 2026. Conozca las opciones de TV abierta y streaming online para disfrutar de la transmisión oficial con la mejor calidad. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
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Ronie Bautista
mailRonie Bautista

México debuta ante Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 este jueves 11 de junio a partir de la 1:00 pm (Tiempo del Centro) / 3 pm ET por la jornada inaugural del Grupo A en el mítico Estadio Azteca. La transmisión en señal abierta del evento para el territorio mexicano estará a cargo del . Aquí te contaremos todos los detalles de la cobertura.

¿Cómo ver Canal 2 de Las Estrellas EN VIVO GRATIS, partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 por TV abierta en México?

La transmisión del partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 por el Canal 2 de Las Estrellas empieza a la 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México), que marcará el debut del Tri en el certamen.

¿Dónde ver el partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 vía streaming?

Si no puedes sintonizar el Canal 2 de Las Estrellas por televisión abierta para ver el partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026, suscríbete a ViX para que puedas verlo a través de streaming desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV.

México vs. Sudáfrica por Mundial 2026: horario, TV y dónde ver

  • Partido: México vs. Sudáfrica
  • Instancia: Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026
  • Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026
  • Hora: 1:00 pm (Tiempo del Centro de México) / 3 pm ET (Hora del Este de USA) / 2 pm CT / 19:00 GMT
  • Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México
  • TV: Canal 2 de Las Estrellas, Canal 5 y TUDN
  • Streaming: ViX e Izzi GO
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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