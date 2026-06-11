México debuta ante Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 este jueves 11 de junio a partir de la 1:00 pm (Tiempo del Centro) / 3 pm ET por la jornada inaugural del Grupo A en el mítico Estadio Azteca. La transmisión en señal abierta del evento para el territorio mexicano estará a cargo del Canal 2 de Las Estrellas. Aquí te contaremos todos los detalles de la cobertura.

¿Cómo ver Canal 2 de Las Estrellas EN VIVO GRATIS, partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 por TV abierta en México?

La transmisión del partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 por el Canal 2 de Las Estrellas empieza a la 1:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) , que marcará el debut del Tri en el certamen.

¿Dónde ver el partido México vs. Sudáfrica por Mundial 2026 vía streaming?

Si no puedes sintonizar el Canal 2 de Las Estrellas por televisión abierta para ver el partido México vs. Sudáfrica por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol 2026, suscríbete a ViX para que puedas verlo a través de streaming desde tu teléfono móvil, PC, tablet o Smart TV.

México vs. Sudáfrica por Mundial 2026: horario, TV y dónde ver

Partido: México vs. Sudáfrica

Instancia: Jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026

Fecha: Jueves, 11 de junio de 2026

Hora: 1:00 pm (Tiempo del Centro de México) / 3 pm ET (Hora del Este de USA) / 2 pm CT / 19:00 GMT

Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México

TV: Canal 2 de Las Estrellas, Canal 5 y TUDN

Streaming: ViX e Izzi GO