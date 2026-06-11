La Selección de México se enfrentará a su similar de Sudáfdrica este jueves 11 de junio, a las 13:00 horas en Ciudad de Guatemala (3 p.m. ET / 12 p.m. PT) , en el Estadio Azteca por la jornada inaugural del Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre buscará aprovechar su condición de local para obtener el liderato de su llave, mientras que el cuadro sudafricano intentará aguarle la fiesta al Tricolor frente a su afición. ¿Quieres ver el partido México vs. Sudáfrica en vivo por la Jornada 1 del Grupo A del Mundial 2026 en tu Smart TV, computadora, tableta o teléfono? La transmisión oficial en Guatemala estará a cargo de TiGo Sports, disponible para los clientes del servicio TiGo Star. A continuación, te compartimos los números de los canales.

¿Cómo ver TiGo Sports EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

TiGo Sports es el canal oficial de los 104 partidos de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 en Centroamérica, por lo que la App será la herramienta principal para verlo en la región. Aquí te comparto los números de los canales.

Canal 6 : señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo. Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs. Sudáfrica por Mundial 2026

Fecha : Jueves, 11 de marzo de 2026

: Jueves, 11 de marzo de 2026 Hora (Guatemala) : 13:00

: 13:00 Hora (EE. UU.) : 3 p.m. ET / 2 p.m. CT / 12 p.m. PT

: 3 p.m. ET / 2 p.m. CT / 12 p.m. PT Canal (Guatemala) : Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports

: Tigo Sports (canal 6 SD / 706 HD) y app Tigo Sports Streaming (Guatemala) : app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital

: app y web de Tigo Sports; acceso incluido para clientes de TV o con pase digital Estados Unidos : FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio

: FS1, Telemundo, Telemundo App, FOX, Peacock, FOX One, Universo, Telexitos, fuboTV, Tubi y Futbol de Primera Radio Lugar: Estadio Azteca de Ciudad de México, México