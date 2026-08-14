Casi veinte años después de su estreno, “The X-Files: I Want to Believe” (en español: “Los expedientes secretos X: Quiero creer”) vuelve a ser tema de conversación entre los fans. Y es que Chris Carter, el creador de la saga, reformula la película del 2008 para presentar la versión que, según ha comentado, siempre quiso mostrar al público. Ese nuevo montaje se llama “The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn” y ya genera expectativa entre quienes acompañaron durante años a Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Gillian Anderson). Aquí Gestión Mix te cuenta lo esencial sobre su llegada a Disney+.

Vale precisar que “Vrach Frankenshteyn” es el corte de director de “The X-Files: I Want to Believe”, reeditado por Chris Carter con calificación R.

Así, esta versión restaura elementos de terror que fueron eliminados de la edición cinematográfica para asegurar una calificación PG-13.

En ese sentido, el nuevo corte suma escenas de gore y efectos prácticos que no llegaron a las salas de cine, además de reordenar el montaje en algunos tramos.

LA TRAMA DE “THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE - VRACH FRANKENSHTEYN”

Al igual que el largometraje original, la trama central de “The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn” se mantiene: Mulder y Scully investigan la desaparición de varias mujeres con la ayuda de un sacerdote defenestrado que asegura tener visiones psíquicas del caso.

Entonces, a medida que Mulder decide “creer” en las visiones del cura y Scully las rechaza, la investigación destapa una operación clandestina de médicos de origen europeo que realizan experimentos tipo “Frankenstein”, usando los cuerpos de las mujeres desaparecidas para macabros trasplantes y procedimientos ilegales.

En paralelo, Scully debe decidir si aplica un tratamiento experimental con células madre a un niño gravemente enfermo, lo que cruza la investigación principal con sus dilemas sobre fe, ciencia y los límites éticos de intervenir en el cuerpo humano.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE - VRACH FRANKENSHTEYN”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE - VRACH FRANKENSHTEYN”

A continuación, conoce al elenco principal de “The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn”:

David Duchovny como Fox Mulder

como Fox Mulder Gillian Anderson como Dana Scully

como Dana Scully Billy Connolly como el Padre Joseph “Joe” Crissman

como el Padre Joseph “Joe” Crissman Amanda Peet como la Agente Dakota Whitney

como la Agente Dakota Whitney Xzibit como el Agente Mosley Drummy

¿DÓNDE VER “THE X-FILES: I WANT TO BELIEVE - VRACH FRANKENSHTEYN” EN EL STREAMING?

La película “The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn” llegó a Disney+ (a nivel internacional) y Hulu (en Estados Unidos) el viernes 14 de agosto del 2026.

Por lo tanto, para disfrutarla sin problemas, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming que le corresponde a tu región.

"The X-Files: I Want to Believe - Vrach Frankenshteyn" es una versión extendida de la película del 2008, editada con una clasificación R para ser mucho más terrorífica y sangrienta (Foto: 20th Century Fox)