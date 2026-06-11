Ha llegado el día que de inicio al torneo más importante del fútbol: la Copa Mundial 2026. Este jueves 11 de junio se vivirá el partido inaugural con las selecciones de México y Sudáfrica como protagonistas, encuentro que se llevará a cabo desde el Estadio Azteca. Para ver el partido México-Sudáfrica desde Estados Unidos será mediante FOX Sports en su señal en inglés, a partir de las 3pm ET , por lo que aquí te dejaré con todos los detalles para seguir el juego minuto a minuto.

Acceda a FOX Sports en vivo para seguir el partido de México vs. Sudáfrica en EE. UU. por el Mundial 2026. Le explicamos cómo usar la aplicación FOX One App y otras opciones autorizadas para disfrutar de este emocionante encuentro hoy. | Crédito: fifa.com / Composición Depor

¿Cómo ver FOX Sports EN VIVO en Estados Unidos?

El partido inaugural del Mundial FIFA 2026 entre México y Sudáfrica podrá verse oficialmente en Estados Unidos a través de FOX Sports por televisión y también vía streaming mediante FOX One desde cualquier dispositivo compatible.

FOX tendrá los derechos de transmisión en inglés del Mundial 2026 y emitirá el esperado México vs. Sudáfrica desde el Estadio Azteca este jueves 11 de junio de 2026 a las 3:00 p.m. ET. Los aficionados podrán seguir el encuentro en TV abierta mediante la señal FOX y también online desde celulares, Smart TV, tablets, computadoras, Roku, Fire TV, Apple TV, Android TV, Xbox y más dispositivos compatibles con FOX One.

Además, FOX One se ha convertido en la nueva plataforma oficial de streaming de FOX en Estados Unidos, integrando FOX Sports, FS1, FS2, FOX Deportes y otros canales en una sola aplicación. Esto permitirá ver el Mundial 2026 EN VIVO sin necesidad de tener cable tradicional.

Para acceder a FOX Sports online en Estados Unidos existen dos opciones principales:

Ingresar con una suscripción activa a FOX One.

Acceder mediante un proveedor de TV compatible como YouTube TV, DirecTV, Hulu + Live TV, Fubo o cable tradicional usando la FOX Sports App.

Precios de FOX One en Estados Unidos para ver el Mundial 2026

FOX confirmó que su plataforma FOX One cuenta con planes mensuales y anuales para seguir toda la programación deportiva, incluido el Mundial FIFA 2026. Actualmente, estos son los precios oficiales en Estados Unidos:

Plan mensual FOX One: US$19.99 al mes

Plan anual FOX One: US$199.99 al año

Bundle FOX One + ESPN: US$39.99 mensuales

Bundle FOX One + FOX Nation: US$24.99 mensuales

La plataforma también ofrece prueba gratuita de 7 días para nuevos usuarios en determinados planes, lo que podría permitir ver el partido inaugural entre México y Sudáfrica sin costo adicional si la promoción continúa activa durante el inicio del torneo.

Otro punto importante es que FOX One incluirá transmisiones en vivo, repeticiones, contenido bajo demanda y funciones multidispositivo para seguir todos los partidos del Mundial 2026 desde cualquier lugar de Estados Unidos.

Horario, TV y dónde ver México vs. Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026

Partido : México vs. Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026

: México vs. Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026 Canal de TV : Telemundo (Telemundo Deportes)

: Telemundo (Telemundo Deportes) VER Telemundo en Streaming : Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV

: Roku, YouTube Samsung TV Plus y Fire TV Horario : 3:00 p.m. ET / 13:00 horas CDMX

: 3:00 p.m. ET / 13:00 horas CDMX Estadio: Estadio Azteca, Ciudad de México