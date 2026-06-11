La fiebre del Mundial FIFA 2026 ya se apoderó de millones de aficionados y el planeta entero se prepara para vivir una inauguración histórica con el esperado duelo entre México y Sudáfrica desde el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México. El partido inaugural se jugará este jueves 11 de junio de 2026 desde las 3:00 p.m. ET en Estados Unidos y promete paralizar a toda la audiencia futbolera con una ceremonia espectacular, tribunas repletas y el debut del Tri en casa frente a una selección sudafricana que buscará sorprender en el inicio del torneo más grande de todos los tiempos.

La expectativa crece minuto a minuto entre los fanáticos hispanos en Estados Unidos, quienes ya buscan la mejor opción para seguir EN VIVO cada jugada del arranque mundialista. La cobertura especial tendrá millones de espectadores siguiendo el encuentro por televisión y plataformas digitales, en una noche que quedará marcada en la historia del fútbol internacional. Si quieres ver el México vs. Sudáfrica EN VIVO y EN DIRECTO desde Estados Unidos en español, podrás hacerlo a través de Telemundo 38 y las señales oficiales de Telemundo Deportes .

¿Cómo ver Telemundo 38 EN VIVO, México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026?

Telemundo 38 será una de las señales afiliadas que formarán parte de la cobertura oficial del Mundial FIFA 2026 en Estados Unidos, permitiendo seguir en español el esperado partido inaugural entre México y Sudáfrica desde el Estadio Azteca. NBCUniversal confirmó que Telemundo tendrá la cobertura más grande de su historia para una Copa del Mundo, con transmisión de los 104 partidos del torneo, más de 90 encuentros por televisión abierta y más de 700 horas de programación especial entre previas, análisis, entrevistas y contenido exclusivo para la audiencia hispana en EE.UU.

El esperado México vs. Sudáfrica se jugará este jueves 11 de junio de 2026 desde las 3:00 p.m. ET y podrá verse EN VIVO mediante Telemundo 38 en distintos mercados locales de Estados Unidos, además de otras plataformas oficiales de Telemundo Deportes.

Estas son las principales opciones para ver Telemundo 38 EN VIVO en Estados Unidos:

Antena digital de TV abierta

Xfinity

Spectrum

Cox

DirecTV

Dish Network

YouTube TV

Hulu + Live TV

Fubo

Peacock Premium

Telemundo App

Además, los usuarios podrán seguir el partido desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras mediante Peacock y la aplicación oficial de Telemundo Deportes con acceso a la transmisión en español del Mundial 2026.

México vs. Sudáfrica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: Jueves 11 de junio de 2026

Lugar: Estadio Azteca, Ciudad de México

Horario: 3:00 p.m. ET Estados Unidos / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT

Canal TV: Telemundo 38 y Telemundo Deportes

Streaming: Peacock Premium y Telemundo App