En un movimiento histórico para la industria del entretenimiento, Netflix anunció este viernes que llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros., incluidos sus estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por un valor empresarial de US$ 82,700 millones (valor patrimonial de US$ 72,000 millones).

La operación se concretará tras la ya anunciada separación de la división Global Networks de Warner Bros. Discovery (WBD), que se convertirá en la nueva compañía pública Discovery Global en el tercer trimestre de 2026.

El acuerdo contempla una transacción en efectivo y acciones valorizada en US$ 27.75 por cada acción de WBD.

Cada accionista recibirá US$ 23.25 en efectivo y US$ 4.50 en acciones de Netflix, sujeto a un mecanismo de ajustes (collar) según el precio promedio de la acción de Netflix previo al cierre.

Un gigante de contenido

La fusión unirá la capacidad tecnológica y el alcance global de Netflix con la vasta herencia creativa de Warner Bros., propietaria de franquicias como Harry Potter, El Señor de los Anillos, DC Universe, Friends, The Big Bang Theory, The Sopranos y Game of Thrones. Todo este catálogo se integrará al portafolio de éxitos de Netflix, que incluye Stranger Things, Money Heist, Bridgerton y Squid Game.

“Nuestra misión siempre ha sido entretener al mundo”, dijo Ted Sarandos, co-CEO de Netflix.

“Al combinar la biblioteca de Warner Bros., desde clásicos como Casablanca hasta éxitos modernos como Harry Potter, podremos hacerlo aún mejor”, agregó.

Greg Peters, también co-CEO de Netflix, aseguró que la operación “acelerará el negocio por décadas” y permitirá llevar el contenido de Warner Bros. a audiencias más amplias.

Para David Zaslav, CEO de WBD, la unión “combina a dos de las mayores casas de historias del planeta” y garantiza que su legado llegue a nuevas generaciones.

Más contenido, más producción y más oportunidades

Netflix adelantó que mantendrá las operaciones actuales de Warner Bros., incluidas los estrenos teatrales, y que la unión permitirá:

Más opciones y mejor valor para los consumidores, al sumar las bibliotecas de cine y TV de Warner Bros. y el catálogo de HBO y HBO Max.

para los consumidores, al sumar las bibliotecas de cine y TV de Warner Bros. y el catálogo de HBO y HBO Max. Mayor capacidad de producción en EE.UU. y un incremento sostenido de inversión en contenido original, creando empleo y fortaleciendo la industria.

y un incremento sostenido de inversión en contenido original, creando empleo y fortaleciendo la industria. Más oportunidades para el talento , al trabajar con propiedad intelectual emblemática y llegar a una audiencia global.

, al trabajar con propiedad intelectual emblemática y llegar a una audiencia global. Ahorros anuales de entre US$ 2,000 y 3,000 millones al tercer año, además de un impacto positivo en las ganancias por acción a partir del segundo año.

Los siguientes pasos

El cierre de la operación -previsto para dentro de 12 a 18 meses- está condicionado a:

La separación de Discovery Global , que concentrará las marcas CNN, TNT Sports, Discovery, canales de TV abierta en Europa y productos digitales como Discovery+ y Bleacher Report.

, que concentrará las marcas CNN, TNT Sports, Discovery, canales de TV abierta en Europa y productos digitales como Discovery+ y Bleacher Report. Aprobaciones regulatorias y el voto de los accionistas de WBD.

y el voto de los accionistas de WBD. Otras condiciones habituales en transacciones de este tamaño.

Las asesorías financieras y legales estarán a cargo de Moelis, Wells Fargo, BNP, HSBC, Allen & Company, J.P. Morgan, Evercore, Skadden, Wachtell y otros estudios legales involucrados.

La operación marcará un nuevo punto de inflexión en el sector, al consolidar bajo un solo techo a dos de los actores más influyentes de la era del streaming.