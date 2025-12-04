Si buscas una película navideña para disfrutar con tu familia o amigos, aquí encontrarás 10 clásicos imperdibles de la temporada, lo mejor es que todas se encuentran en plataformas de streaming.

1. “MI POBRE ANGELITO”

“Mi pobre angelito” sigue al pequeño Kevin McCallister, quien es olvidado en casa mientras su familia se va a un viaje navideño, por lo que debe defender la casa familiar de dos torpes ladrones hasta que regresen sus parientes.

¿Dónde ver “Mi pobre angelito”? En Disney+

En Disney+ Clic aquí para direccionarte a “Mi pobre angelito”

2. “EL GRINCH”

“El Grinch” nos presenta a una criatura verde, solitaria y amargada que al tener una aversión a la Navidad planea arruinarle esta festividad a los habitantes del pueblo de Who, quienes adoran esta temporada del año.

¿Dónde ver “El Grinch”? En Prime Video

En Prime Video Clic aquí para direccionarte a “El Grinch”

3. “LOVE ACTUALLY”

“Love Actually” es una comedia romántica que muestra los altibajos de las relaciones en la semana de preparación de la época navideña; por tanto, veremos interactuar a novios, esposos y padres e hijos.

¿Dónde ver “Love Actually”? En Netflix y Prime Video

En Netflix y Prime Video Clic aquí para direccionarte a “Love Actually”

4. “SANTA CLÁUSULA”

“Santa Cláusula” es una saga de cuatro películas protagonizada por Tim Allen. Todo ocurre cuando un padre divorciado y su hijo descubren en Nochebuena que Papá Noel se ha caído del tejado. Cuando Scott toma las riendas del trineo mágico, descubre que ahora es el nuevo Papá Noel y debe convencer a un mundo de incrédulos, incluido él mismo.

¿Dónde ver “Santa Cláusula”? En Prime Video

En Prime Video Clic aquí para direccionarte a “Santa Cláusula”

5. “ELF”

“ELF” sigue a Buddy Hobbs, un duende que trabaja en el Polo Norte para Papá Noel, pero por su gran tamaño nunca pudo encajar. Tras causar estragos en la comunidad élfica, es enviado a los EE.UU. en búsqueda de su verdadera identidad.

¿Dónde ver “ELF”? En Prime Video

En Prime Video Clic aquí para direccionarte a “ELF”

6. “LA JOYA DE LA FAMILIA”

“La joya de la familia” es una película que nos muestra la reunión navideña familiar de los Stone, a la que llega el hijo mayor Everett junto a su novia Meredith, quien no parece encajar, por lo que se complicarán las cosas.

¿Dónde ver “La joya de la familia”? En Netflix y Disney+

En Netflix y Disney+ Clic aquí para direccionarte a “La joya de la familia”

7. “LA LEYENDA DE KLAUS”

“La leyenda de Klaus” es una película animada que sigue a un cartero que es enviado a una helada ciudad, donde descubre que Santa Claus se esconde, aunque al inicio se muestra serio, se hacen amigos y hacen un trato para llevar felicidad al pueblo más desdichado del mundo.

¿Dónde ver “La leyenda de Klaus”? En Netflix

En Netflix Clic aquí para direccionarte a “La leyenda de Klaus”

8. “SCROOGE: CUENTO DE NAVIDAD”

“Scrooge: Cuento de Navidad” se ubica en la víspera de Navidad, cuando el ávaro y egoísta Ebenezer Scrooge, quien no cree en esta fecha, es visitado por tres fantasmas para hacerle reflexionar sobre su vida y cambiar su futuro, antes de que sea demasiado tarde.

¿Dónde ver “Scrooge: Cuento de Navidad”? En Netflix

En Netflix Clic aquí para direccionarte a “Scrooge: Cuento de Navidad”

9. “EL DESCANSO” (“THE HOLIDAY”)

“El descanso” sigue a dos mujeres: una periodista de Londres y una editora de Los Ángeles que deciden intercambiar casas en Navidad para huir de sus problemas amorosos tras romper con sus respectivas parejas.

¿Dónde ver “El descanso”? En Netflix

En Netflix Clic aquí para direccionarte a “El descanso”

10. “DURO DE MATAR”

“Duro de matar” sigue a John McClane, un policía neoyorkino que visita la ciudad de Los Ángeles y se ve atrapado dentro de uno de sus rascacielos, cuando éste es tomado por terroristas la noche de Navidad. Al pasar desapercibido por los terroristas, se convierte en la única esperanza del grupo de rehenes, entre los que se encuentra su esposa.