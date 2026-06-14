Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Países Bajos vs. Japón por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Países Bajos vs. Japón por el Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

En este preciso momento, en el AT&T Stadium, se enfrentan las selecciones de Países Bajos y Japón por la Fecha 1 del Grupo F del Mundial de Fútbol 2026. Como se trata de un encuentro emocionante, aquí se te indicará cómo quedó el partido. Por lo pronto, ambas escuadras empatan 0-0.

El Países Bajos vs. Japón por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)
El Países Bajos vs. Japón por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora inició EN VIVO el Países Bajos vs. Japón en distintos países del mundo?

El juego Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial de Fútbol 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 4:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 3:00 pm                                   
  • Estados Unidos (MT): 2:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 1:00 pm
  • España: 10:00 pm
  • México (CDMX): 2:00 pm
  • Puerto Rico: 4:00 pm
  • República Dominicana: 4:00 pm
  • Panamá: 3:00 pm
  • Costa Rica: 2:00 pm
  • El Salvador: 2:00 pm
  • Guatemala: 2:00 pm
  • Honduras: 2:00 pm
  • Nicaragua: 2:00 pm
  • Argentina: 5:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 5:00 pm
  • Uruguay: 5:00 pm
  • Chile (Santiago): 4:00 pm
  • Paraguay: 5:00 pm
  • Bolivia: 4:00 pm
  • Venezuela: 4:00 pm
  • Ecuador: 3:00 pm
  • Perú: 3:00 pm
  • Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Países Bajos vs. Japón?

Este domingo 14 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX 4K, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio
  • México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, tabii, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, tabii
  • Alemania: ORF eins, MagentaTV, tabii
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, tabii, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Canal 5 Uruguay
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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