En este preciso momento, en el AT&T Stadium, se enfrentan las selecciones de Países Bajos y Japón por la Fecha 1 del Grupo F del Mundial de Fútbol 2026. Como se trata de un encuentro emocionante, aquí se te indicará cómo quedó el partido. Por lo pronto, ambas escuadras empatan 0-0.

El Países Bajos vs. Japón por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora inició EN VIVO el Países Bajos vs. Japón en distintos países del mundo?

El juego Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial de Fútbol 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Países Bajos vs. Japón?

Este domingo 14 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX 4K, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, tabii, ViX Mexico

España: DAZN Spain, tabii

Alemania: ORF eins, MagentaTV, tabii

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, tabii, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Canal 5 Uruguay

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua