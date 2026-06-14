En este preciso momento, en el AT&T Stadium, se enfrentan las selecciones de Países Bajos y Japón por la Fecha 1 del Grupo F del Mundial de Fútbol 2026. Como se trata de un encuentro emocionante, aquí se te indicará cómo quedó el partido. Por lo pronto, ambas escuadras empatan 0-0.
¿A qué hora inició EN VIVO el Países Bajos vs. Japón en distintos países del mundo?
El juego Países Bajos vs. Japón por el Grupo F del Mundial de Fútbol 2026 es imperdible. A continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora inició el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Países Bajos vs. Japón?
Este domingo 14 de junio se puede ver EN VIVO y EN DIRECTO el Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX 4K, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, tabii, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, tabii
- Alemania: ORF eins, MagentaTV, tabii
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, tabii, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua