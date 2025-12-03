na de las apuestas de Netflix para diciembre de 2025 es “Estado de fuga 1986” (“Fugue State 1986” en inglés), serie colombiana que está inspirada en la masacre del restaurante Pozzetto ocurrida en Bogotá en los años 80. El thriller dramático dirigido por Carlos Moreno y Claudia Pedraza sigue a un veterano de guerra obsesionado con el poder de las palabras y a un joven aspirante a escritor que se sumerge tanto en la ficción que empieza a confundirla con la realidad.

A través de esta historia inquietante sobre la fragilidad de la razón, el poder de la maldad y los hilos invisibles que pueden unir a un escritor con un asesino, la serie escrita por Ana María Parra y Mario Mendoza se sumerge en la masacre más brutal cometida por un solo hombre en la historia de Colombia.

Si quieres conocer los principales detalles de la verdadera historia detrás de “Estado de fuga 1986”, protagonizada por Andrés Parra, Carolina Gómez, José Restrepo y Camila Jurado, te comparto lo que se sabe sobre la masacre que estremeció a Bogotá hace 39 años.

Mientras en "Estado de fuga 1986" el responsable de la masacre fue Jeremías Salgado (Andrés Parra), en la vida real fue Campo Elías Delgado Morales (Foto: Netflix)

LOS HECHOS REALES QUE INSPIRARON LA SERIE “ESTADO DE FUGA 1986”

El 4 de diciembre de 1986, el veterano de guerra del ejército de Estados Unidos, Campo Elías Delgado, asesinó a 29 personas, entre ellas su madre, e hirió a 15 más en tres sitios de Bogotá: un edificio del norte donde dictaba clases particulares de inglés, el edificio donde vivía y el restaurante Pozzetto.

¿Quién fue Campo Elías Delgado Morales?

Campo Elías Delgado Morales, nació como hijo de padres venezolanos, el 14 de mayo de 1934, en el municipio colombiano de Chinácota. Años después, tras romper relaciones con su madre, se mudó a Argentina, donde se casó y tuvo un hijo. Después del suicidio de su padre, se unió a las fuerzas militares de Estados Unidos.

Cuando volvió a Bogotá, empezó a impartir clases privadas de inglés mientras estudiaba Lenguas Modernas en la Universidad Javeriana de Bogotá. La mala relación con su madre marcó su vida.

La masacre de Pozzetto

Un día antes de la masacre, Campo Elías Delgado cerró su cuenta en el Banco de Bogotá y retiró sus ahorros. Más tarde, compró un revólver Smith & Wesson Modelo 31-1 calibre 32 y 500 balas de munición.

El 4 de diciembre de 1986, Elías Delgado asesinó a su alumna de 15 años y a la madre de esta con un cuchillo. Poco después, se trasladó al edificio donde residía con su madre y le disparó en la cabeza en medio de una discusión. Tras rociar el cuerpo con gasolina e iniciar un incendio, salió del departamento dando la alerta. Los seis vecinos que abrieron sus puertas también fueron asesinados.

Elías Delgado llegó al restaurante Pozzetto a las 7:30 de la noche, ordenó un plato de espagueti y tres bebidas. Una hora después, sacó su revólver y disparó contra los comensales. El responsable de la masacre murió por el fuego cruzado con la policía.