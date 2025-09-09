Brad Inglesby, creador de “Mare of Easttown”, regresa a HBO con “Task”, una serie criminal protagonizada por Mark Ruffalo que se estrenó el 7 de septiembre. La trama ha generado la interrogante sobre si se trata de una ficticia o real. Aquí resolvemos en misterio.

La historia sigue a un ex sacerdote convertido en agente del FBI y a un recolector de basura que roba casas de narcotraficantes, presentando una narrativa de doble perspectiva que desafía las convenciones del género policial tradicional.

¿“TASK” ESTÁ BASADA EN UNA HISTORIA REAL?

La respuesta es no, aunque hay detalles en la vida del creador de “Task” que inspiraron la trama. Según confirmó el propio Brad Inglesby en entrevistas, la serie no se basa en un caso criminal específico, pero reveló que está inspirada por dos elementos fundamentales de su vida personal: el primero fue su tío, quien fue sacerdote durante unos años. Su caso influyó directamente en la creación del personaje de Tom Brandis (Mark Ruffalo). “Mi tío es sacerdote —dejó el sacerdocio— y mi gran interés por la idea de la fe y su relación con ella, y por la idea de tener fe y perderla”, explicó Inglesby.

El segundo elemento surgió de una conversación con un asesor técnico sobre los trabajadores más “invisibles” de la sociedad. “Estábamos hablando de un crimen o algo así, y él decía que las personas que más te conocen —y que son más invisibles— son nuestros carteros —pasan por tu barrio todos los días; conocen tu edificio— y los basureros, porque revisan tu basura cada semana”, recordó el creador. Esta observación se convirtió en la base del método criminal de Robbie Prendergrast (Tom Pelphrey), quien utiliza su trabajo como recolector de basura para identificar casas donde se venden drogas.

Tom Pelphrey es Robbie Prendergras en la seri "Task". Descubre qué inspiró el personaje (Foto: Task/Facebook)

¿CÓMO VER “TASK”?

“Task” se estrenó el sábado 7 de septiembre de 2025 en HBO y HBO Max. La serie consta de siete episodios que se emitirán semanalmente los domingos por la noche, siguiendo la tradicional programación dominical de HBO que ha caracterizado a series como “Mare of Easttown” y “The Last of Us”.

Para los suscriptores de HBO Max, todos los episodios estarán disponibles simultáneamente con su emisión televisiva. La serie también se podrá ver a través de Hulu con el paquete HBO Max.