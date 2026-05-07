Una de las playas más conocidas del sur de California enfrenta una fuerte crisis ambiental debido al flujo constante de aguas residuales provenientes de México. La contaminación pone en riesgo el acceso al mar en zonas de Coronado, una ciudad costera ubicada frente a la bahía de San Diego.

Durante años, Coronado fue considerado uno de los destinos favoritos para bañistas, surfistas y turistas por sus playas y ambiente exclusivo; sin embargo, en los últimos meses, millones de galones de aguas contaminadas llegaron diariamente a la costa, afectando la calidad del agua y provocando cierres temporales.

Whitney David, cirujano retirado y surfista de 63 años, lamentó el deterioro de la zona en declaraciones al Wall Street Journal. “Era el paraíso en la Tierra, y ahora lo llamo paraíso perdido”, dijo.

La contaminación proviene principalmente del río Tijuana, que transporta aguas residuales hasta desembocar en el océano Pacífico.

La situación ha obligado al cierre temporal de varias zonas costeras, incluyendo áreas frente al Hotel del Coronado. (Foto: Freepik / Imagen referencial)

Una vez allí, estas corrientes terminan afectando las playas del condado de San Diego y generando alertas sanitarias por contacto con el agua.

Kristin Cohen, residente de Nueva Jersey, contó que intentó llevar a su hija Chloe, de 3 años, a la playa, pero cambió de planes al ver una advertencia.

“Supongo que no podemos hacer eso, cariño”, dijo tras leer un cartel que alertaba. “El contacto con el agua puede causar enfermedades”, agregó.

El problema no solo afecta a turistas y bañistas. Residentes cercanos también denuncian malos olores frecuentes similares al alcantarillado. Larry Delrose, director de entretenimiento en una comunidad de condominios de Coronado Shores, aseguró que debe cerrar sus ventanas varias veces por semana para evitar que entren los olores.

Residentes y visitantes reportan malos olores, riesgos sanitarios y restricciones para ingresar al agua. (Foto referencial: Freepik)

En 2025, las playas frente al Hotel del Coronado permanecieron cerradas durante 129 días por contaminación. Muchos de esos cierres ocurrieron en plena temporada alta de verano, impactando al turismo local y a negocios de la zona.

Además del mal olor, autoridades advierten sobre riesgos para la salud por gases tóxicos como el sulfuro de hidrógeno, detectado en niveles inseguros en South Bay. Residentes y trabajadores reportaron dolores de cabeza, problemas respiratorios, malestares estomacales y dificultades para concentrarse.

La supervisora del condado de San Diego, Paloma Aguirre, pidió acciones urgentes al gobernador Gavin Newsom.

Autoridades locales exigen medidas urgentes para frenar la crisis ambiental y mejorar el tratamiento de aguas fronterizas. (Foto referencial: Freepik)

“Estamos respirando gases tóxicos y no podemos esperar más”, señaló en un video de Instagram. “Nuestros niños se despiertan con dolores de cabeza, nuestros adultos mayores tienen dificultades para respirar y nuestras familias son prisioneras en sus propios hogares.”

Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental informó que el gobierno de Donald Trump trabaja con México para ampliar infraestructura de tratamiento y reducir futuras descargas de aguas residuales.

Cuáles son las playas de San Diego afectadas por las aguas residuales

Las playas más afectadas por la contaminación de aguas residuales vinculada al río Tijuana se concentran en el sur del condado de San Diego.

Según KPBS, entre las principales están Imperial Beach, Silver Strand Shoreline, North Beach Coronado y varias zonas de Coronado, incluidas áreas cercanas al Hotel del Coronado.

Autoridades sanitarias mantuvieron cierres y advertencias en distintos tramos costeros debido a bacterias elevadas y presencia de aguas contaminadas provenientes de México.

La principal recomendación es evitar entrar al agua en playas con alertas activas, ya que el contacto puede causar enfermedades gastrointestinales, irritación en piel y ojos, además de otros problemas respiratorios asociados a gases como sulfuro de hidrógeno.

También se aconseja revisar el estado actualizado de playas antes de visitar, obedecer señalizaciones sanitarias, no practicar surf o natación en zonas cerradas y mantenerse alejado de áreas con mal olor fuerte o agua visiblemente contaminada.