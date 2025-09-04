California sigue posicionándose como uno de los grandes destinos turísticos del mundo, con más de 16 millones de visitantes internacionales solo en 2024. Tanto para quienes la recorren por primera vez como para los que buscan volver a redescubrirla, el estado ofrece un mosaico irresistible: ciudades vibrantes llenas de cultura, pueblos pintorescos que invitan a relajarse y algunos de los paisajes costeros más impactantes del planeta.

El abanico es casi infinito. Desde la energía cosmopolita de Los Ángeles, pasando por los íconos históricos de San Francisco y la sofisticación vinícola de Napa, hasta la relajación en playas doradas y el ambiente creativo de Santa Bárbara, viajar por California es sinónimo de diversidad y experiencias únicas. Estas nueve ciudades y pueblos representan lo mejor del turismo en el Estado Dorado y son la puerta de entrada a inolvidables aventuras en 2025.

LAS 9 MEJORES CIUDADES Y PUEBLOS DE CALIFORNIA PARA VISITAR

Los Ángeles: Icono mundial del cine y la cultura pop, Los Ángeles combina clima ideal, playas como Venice y museos de talla internacional. Hollywood, Beverly Hills y Universal Studios atraen a viajeros de todo el planeta.

El letrero de “Hollywood”, uno de los íconos mundiales del cine, en realidad decía originalmente “Hollywoodland” y era solo un anuncio inmobiliario (Foto: AFP)

San Francisco: Sus puentes legendarios, barrios eclécticos y la bahía la hacen única. Pasear por Lombard Street, el Golden Gate o Fisherman’s Wharf garantiza fotos y experiencias inolvidables.

El Golden Gate es el puente colgante más icónico de San Francisco, California, y conecta la península de la ciudad con el sur del condado de Marin. (Foto referencial: Pixabay)

San Diego: Vecina de México y bendecida por el sol, es famosa por playas como La Jolla, su parque zoológico, actividades acuáticas y barrios como Little Italy y Gaslamp Quarter.

Vecina de México y bendecida por el sol, es famosa por playas como La Jolla, su parque zoológico, actividades acuáticas y barrios como Little Italy y Gaslamp Quarter. Santa Mónica: Muelle con parque de diversiones, playas doradas y ambiente relajado. Su entorno urbano chic la destaca, mientras que Third Street Promenade y Palisades Park conquistan al visitante.

El famoso muelle de Santa Mónica y su parque de diversiones (Foto: AFP)

Santa Bárbara: Una ciudad costera de aire mediterráneo, marcada por huellas españolas y paisajes de película. Pasear por State Street o visitar la misión histórica ofrece historia, relax y gastronomía de autor.

Una ciudad costera de aire mediterráneo, marcada por huellas españolas y paisajes de película. Pasear por State Street o visitar la misión histórica ofrece historia, relax y gastronomía de autor. Sacramento: Capital estatal con un apasionante casco antiguo, museos y parques ribereños. Aquí se mezclan los ecos del pasado de la fiebre del oro con una vibrante escena artística.

Capital estatal con un apasionante casco antiguo, museos y parques ribereños. Aquí se mezclan los ecos del pasado de la fiebre del oro con una vibrante escena artística. Palm Springs: Destino retro y desértico a la moda, adorado por su arquitectura de los años 50, sus campos de golf y sus spas. Es punto de encuentro para arte, tendencias y música.

Destino retro y desértico a la moda, adorado por su arquitectura de los años 50, sus campos de golf y sus spas. Es punto de encuentro para arte, tendencias y música. Napa: El corazón vitivinícola del estado, ofrece degustaciones, paisajes de viñedos y gastronomía sofisticada. Además, sus paseos en globo y recorridos en tren lo convierten en una escapada muy especial.

El Valle del Napa en California. (Foto: getyourguide.com)