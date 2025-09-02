El área metropolitana de Sacramento ha ganado protagonismo en el nuevo ranking 2025-2026 de US News & World Report, que evalúa a casi 5,000 hospitales en Estados Unidos. Conoce cuáles son los mejores hospitales para que tengas una guía confiable a la hora de decidir dónde acudir para recibir un tratamiento médico de calidad.

El estudio analizó procedimientos médicos, condiciones tratadas y encuestó a 30,000 médicos para definir qué instituciones garantizan la mejor atención al paciente. Para los habitantes del norte de California, estas listas son más que un simple reconocimiento: representan una guía confiable a la hora de decidir dónde acudir para recibir un tratamiento médico de calidad cerca de casa.

LOS MEJORES HOSPITALES DE SACRAMENTO EN 2025

De acuerdo con la última clasificación de US News & World Report, estos son los hospitales del área metropolitana de Sacramento reconocidos como de alto rendimiento. Ofrecen una gama de servicios médicos y quirúrgicos que los convierten en referentes regionales de salud.

Centro Médico UC Davis, Sacramento Centro Médico Sutter, Sacramento Centro Médico Sutter Roseville, Roseville Centro Médico Kaiser Permanente Roseville, Roseville Centro Médico Kaiser Permanente South Sacramento, Sacramento Centro Médico Mercy San Juan, Carmichael Hospital General Mercy, Sacramento

Centro médico Sutter Roseville figura entre los mejores (Foto: Centro médico Sutter Roseville)

¿POR QUÉ UC DAVIS ES EL MEJOR HOSPITAL DE SACRAMENTO?

El Centro Médico UC Davis, ubicado en 4301 X Street, no solo lidera en Sacramento, sino que también se ubica en el top 10 de los mejores hospitales de California. El prestigio se debe a sus calificaciones de alto rendimiento en la atención de condiciones como diabetes, insuficiencia renal y neumonía, así como en procedimientos críticos que incluyen la implantación de marcapasos y la cirugía de cáncer de próstata.

Este hospital universitario, parte del sistema de salud de la Universidad de California, combina investigación médica de vanguardia con un fuerte compromiso hacia la comunidad. Aunque su puntuación de experiencia de paciente es de tres estrellas sobre cinco, el reconocimiento nacional respalda su excelencia en procedimientos complejos y seguridad.

La distinción de UC Davis, además, es uno de los diez mejores de toda California, lo que lo convierte en la primera opción para miles de familias en el norte de California.

Ubicación: 2315 Stockton Boulevard, Sacramento, CA 95817-2282

2315 Stockton Boulevard, Sacramento, CA 95817-2282 Número de teléfono: (916) 734-2011