Para muchas familias hispanas que viven en barrios como Jackson Heights, Corona, Washington Heights, Sunset Park o el Bronx, las nuevas medidas pueden ser la diferencia entre ir a un hospital de NYC Health + Hospitals, presentarse en una escuela del Department of Education o acudir a un refugio municipal sin miedo a terminar en manos de las autoridades migratorias. Esto ocurre en un contexto en el que las detenciones migratorias han aumentado de manera considerable tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que elevó la preocupación en comunidades inmigrantes de toda la ciudad. En respuesta a ese escenario, la administración del alcalde Zohran Mamdani aprobó más de dos docenas de modificaciones internas para reforzar las llamadas “leyes santuario” y cerrar vacíos en la cooperación con el gobierno federal. En la práctica, la ciudad de Nueva York ha endurecido aún más sus políticas de protección para inmigrantes frente a las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), enviando una señal de que seguirá actuando como ciudad santuario.

Lo que intenta hacer ahora la ciudad es cerrar vacíos administrativos y limitar aún más la cooperación con autoridades federales migratorias. En otras palabras, Nueva York busca dejar claro hasta dónde pueden llegar las agencias locales y qué cosas ya no podrán compartir con inmigración federal, al mismo tiempo que entrena mejor a su personal de cara a un aumento de operativos federales en toda el área metropolitana.

En Nueva York, agentes de ICE habían adoptado la estrategia de arrestar indocumentados en las cortes de inmigración, como se ve en esta imagen (Foto: AFP)

¿QUÉ CAMBIA CON LAS NUEVAS REGLAS APROBADAS EN NUEVA YORK?

De acuerdo con Gothamist, hay informe municipal revela que las nuevas medidas obligarán a distintas agencias de la ciudad a reforzar protocolos internos, capacitar a trabajadores y documentar mejor cualquier contacto con funcionarios federales de inmigración. Esto incluye oficinas y servicios que las comunidades hispanas de Nueva York utilizan a diario, desde hospitales y escuelas públicas hasta refugios y programas de bienestar infantil.

Uno de los cambios más importantes afecta directamente al Departamento Correccional de la Ciudad de Nueva York (DOC). La agencia dejará de enviar reportes diarios al ICE sobre inmigrantes detenidos y condenados por ciertos delitos graves o violentos. Según el informe, esa práctica se realizaba desde aproximadamente 2015, aunque no existía ninguna obligación legal que lo exigiera. Con la nueva política, se corta un flujo automático de información que podía derivar en arrestos y traslados adicionales hacia centros de detención migratoria.

Principales cambios aprobados:

Nueva medida Qué significa Fin de reportes diarios al ICE Las cárceles municipales ya no compartirán información automática sobre ciertos detenidos inmigrantes. Más capacitación obligatoria Empleados municipales deberán recibir entrenamiento actualizado sobre leyes santuario. Mayor control en refugios Se revisarán protocolos para evitar ingresos indebidos de agentes migratorios. Auditorías en bienestar infantil Se investigará si reportes judiciales mencionaron incorrectamente el estatus migratorio de familias. Nuevos registros obligatorios Las agencias deberán documentar cualquier solicitud federal relacionada con inmigración.

Esta tabla permite que cualquier lector entienda de un vistazo cuáles son las medidas clave y cómo podrían impactar en la vida diaria de quienes usan servicios municipales.

EL AUMENTO DE ARRESTOS DEL ICE ENCENDIÓ LAS ALARMAS

La auditoría surge en medio de un crecimiento muy fuerte de las operaciones migratorias en el área de Nueva York. Entre enero de 2025 y marzo de 2026, el ICE arrestó a 5,567 inmigrantes en la región, un aumento del 71% respecto al período final de la administración de Joe Biden. Ese incremento también provocó más presión sobre agencias locales como el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el sistema penitenciario de la ciudad.

De hecho, el Departamento Correccional recibió 895 solicitudes de detención del ICE en 2025, un incremento del 120% comparado con el año anterior. Sin embargo, solo aceptó el 2,7% de esas solicitudes, en línea con la política santuario de la ciudad, que limita qué casos pueden derivarse a las autoridades federales.

En el caso del NYPD, la diferencia fue todavía más marcada. Los datos del informe muestran:

Año fiscal Solicitudes del ICE recibidas por NYPD 2024 99 2025 3,672

A pesar de este salto, el informe señala que la policía neoyorquina no atendió ninguna de esas solicitudes, reforzando el compromiso de la ciudad de no usar recursos locales para hacer trabajo de “policía migratoria”.

¿QUÉ SON EXACTAMENTE LAS LEYES SANTUARIO?

Muchas personas escuchan el término “ciudad santuario”, pero no siempre tienen claro cómo funciona en la práctica. En el caso de Nueva York, las leyes santuario limitan el uso de recursos públicos locales para colaborar con la aplicación de leyes migratorias federales.

En términos generales:

La policía local no puede detener personas únicamente por asuntos migratorios.

Las cárceles municipales no deben entregar detenidos al ICE sin una orden judicial válida y sin que se cumplan ciertos criterios establecidos por la ley local.

Las agencias de la ciudad no pueden compartir información migratoria de manera indiscriminada con las autoridades federales.

Los servicios públicos —escuelas, hospitales, refugios— deben seguir funcionando sin importar el estatus migratorio de las personas que los usan.

Eso sí, existen excepciones. Por ejemplo, una persona puede ser transferida al ICE si fue condenada por ciertos delitos graves, aparece en bases de datos de seguridad federal y existe una orden judicial que autorice esa entrega. Por eso muchas organizaciones recomiendan que quienes tengan antecedentes penales antiguos consulten con un abogado o una clínica legal comunitaria.

LOS INCIDENTES QUE PREOCUPARON A LAS AUTORIDADES

El informe también revela varios episodios recientes que aumentaron la preocupación dentro de la ciudad. Uno de los casos más comentados ocurrió en un edificio del Departamento de Libertad Condicional de la Ciudad de Nueva York, donde agentes del ICE pidieron ingresar al baño y luego intentaron revisar un libro de registro interno. Según el reporte, empleados municipales los interceptaron y los escoltaron fuera del lugar.

También se registraron otras solicitudes federales en diferentes agencias:

Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) pidió información sobre licencias de taxis vinculadas a la ciudad.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) solicitó ayuda para localizar a una persona relacionada con una agencia municipal.

La Administración de Servicios para la Infancia (ACS) recibió pedidos de información sobre menores bajo custodia juvenil.

Todos estos episodios llevaron a la ciudad a exigir mayores controles y mejores registros internos, con el objetivo de que ningún contacto informal o confuso termine abriendo una puerta innecesaria al ICE.

LO QUE DEBEN SABER AHORA LOS INMIGRANTES EN NUEVA YORK

Para muchas familias inmigrantes, el dato más importante es que las protecciones locales continúan vigentes y, según la alcaldía, ahora serán reforzadas. Esto es lo más importante que conviene tener presente.

Derechos básicos que siguen vigentes:

El ICE no puede ingresar libremente a propiedades municipales sin autorización, orden judicial o el consentimiento adecuado.

Los hospitales públicos continúan obligados a brindar atención médica de emergencia y otros servicios esenciales, independientemente del estatus migratorio.

Las escuelas y refugios mantienen protecciones especiales: el objetivo principal es la educación y la protección de los menores, no la aplicación de la ley migratoria.

La policía local no actúa como agencia migratoria federal y no puede detener a alguien únicamente por “no tener papeles”.

Las agencias municipales deben registrar y reportar cualquier solicitud federal relacionada con inmigración, para que haya supervisión y huella administrativa de lo que se comparte.

Además, la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York estima que alrededor de 412,000 inmigrantes indocumentados viven actualmente en la ciudad. Para la administración local, estas políticas son fundamentales para garantizar que comunidades enteras —incluyendo a muchos neoyorquinos de origen latino— puedan seguir accediendo a servicios básicos y a cierta protección legal en medio de un clima político más hostil.

El alcalde Mamdani afirmó que las nuevas medidas buscan responder a la evolución de la política migratoria federal y reforzar los derechos de todos los neoyorquinos “independientemente de su estatus migratorio”. Mientras tanto, el debate sobre inmigración sigue creciendo en todo Estados Unidos y especialmente en estados y ciudades que mantienen políticas santuario frente al endurecimiento de las operaciones del ICE.