Los usuarios de Sony PlayStation en Estados Unidos podrían recibir un reembolso tras la aprobación preliminar de un acuerdo relacionado con una demanda colectiva presentada en 2023 por compras de videojuegos digitales.

La demanda acusa a Sony de haber monopolizado el mercado de juegos digitales al vender ciertos títulos exclusivamente a través de la PlayStation Store, lo que habría provocado que los consumidores pagaran precios más altos.

Según un comunicado difundido por el bufete Saveri Law Firm LLP, los demandantes sostienen que la empresa “violó leyes federales antimonopolio y ciertas leyes estatales”.

Sin embargo, Sony rechazó las acusaciones y aseguró que no cometió ninguna irregularidad. Además, el tribunal todavía no emitió una decisión final sobre si la compañía infringió alguna ley.

La compañía fue acusada de monopolizar la venta de juegos digitales en la PlayStation Store y elevar los precios para consumidores. (Foto de Anthony WALLACE / AFP)

La revista People señala que, según el acuerdo preliminar aprobado por el Tribunal del Distrito Norte de California, Sony pagaría un total de 7,85 millones de dólares a las personas incluidas en el caso.

Para ser elegibles, los usuarios debieron comprar uno o más videojuegos seleccionados en la PlayStation Store entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de diciembre de 2023.

Entre los títulos incluidos figuran juegos como The Last of Us, Call of Duty: Classic y Assassin’s Creed Chronicles: China, además de otros disponibles en la lista oficial del acuerdo.

En lugar de recibir dinero en efectivo, algunos usuarios podrían obtener compensación mediante créditos con valor monetario depositados directamente en sus cuentas de PlayStation Network (PSN), según se lee en la presentación del acuerdo.

La audiencia final para decidir la aprobación definitiva está programada para octubre de 2026. (Foto de Richard A. Brooks / AFP)

El tribunal también programó una audiencia para decidir si aprueba definitivamente el acuerdo y cómo se distribuirá el dinero entre los miembros de la demanda. La audiencia de equidad está prevista para el 15 de octubre de 2026.

Cabe agregar que el sitio web oficial del acuerdo aclara que el caso “no afirma que los juegos digitales de PlayStation sean defectuosos”.

Antes de esta aprobación preliminar, la jueza federal Araceli Martínez-Olguín había rechazado un acuerdo similar de 7,8 millones de dólares en julio de 2025.

Según Reuters, la demanda original surgió después de que Sony impidiera en 2019 que otros minoristas vendieran códigos de descarga de juegos digitales para PlayStation, afectando potencialmente a más de 4,4 millones de consumidores.