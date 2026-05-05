Con las adaptaciones literarias en su mejor momento, Netflix añade a su catálogo “Criaturas luminosas” (título original: “Remarkably Bright Creatures”), una película dramática que cruza el duelo, las nuevas oportunidades y un pulpo gigante del Pacífico en un acuario de pueblo. ¿Te gustaría saber qué cuenta exactamente la producción y en qué fecha llega a la plataforma? Entonces, esta nota de Gestión Mix es para ti.

Tal como recuerda Tudum, la cinta adapta la novela bestseller homónima de Shelby Van Pelt, la cual se convirtió en un verdadero fenómeno editorial.

Ahora, la versión para la pantalla está dirigida por Olivia Newman, responsable de “Where the Crawdads Sing” (“La chica salvaje”), y llega de la mano de Netflix Studios y de la productora Night Owl Stories.

LA TRAMA DE “CRIATURAS LUMINOSAS”

“Criaturas luminosas” narra la historia de Tova Sullivan (Sally Field), una viuda que trabaja en el turno nocturno limpiando un pequeño acuario de pueblo, donde intenta sostener una rutina después de años marcados por la pérdida de su esposo y la desaparición de su hijo.

En ese espacio encuentra compañía en Marcellus (Alfred Molina), un pulpo gigante del Pacífico tan inteligente como malhumorado, que observa todo lo que ocurre desde su tanque.

Paralelamente, Cameron (Lewis Pullman), un joven sin rumbo que busca pistas sobre el padre que nunca conoció, llega al pueblo y termina trabajando en el mismo acuario.

Entonces, a partir de los encuentros entre Tova, Cameron y el propio Marcellus se arma un triángulo improbable que conecta generaciones y que—poco a poco—destapa un misterio familiar relacionado con el pasado de nuestra protagonista.

Y es que el pulpo lleva a Tova a una verdad capaz de sanar su duelo y devolverle la capacidad de asombro, en un relato que combina humor, ternura y fantasía.

EL TRÁILER DE LA PELÍCULA “CRIATURAS LUMINOSAS”

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “CRIATURAS LUMINOSAS”

La dos veces ganadora del Oscar Sally Field encabeza el elenco de “Criaturas luminosas” como Tova Sullivan, la viuda que trabaja limpiando el acuario nocturno.

Lewis Pullman, por su parte, interpreta a Cameron, mientras que Alfred Molina le presta su voz al pulpo Marcellus.

El reparto secundario incluye a:

Colm Meaney como Ethan

como Ethan Joan Chen como Janice

como Janice Kathy Baker como Mary Ann

como Mary Ann Beth Grant como Barb

como Barb Sofia Black-D’Elia como Avery

como Avery Laura Harris como Andie

¿CUÁNDO SE ESTRENA “CRIATURAS LUMINOSAS”?

“Criaturas luminosas” se estrena en Netflix el viernes 8 de mayo del 2026, como película original disponible solo en la plataforma.

Por lo tanto, para disfrutar de sus 111 minutos de metraje, asegúrate de contar con una suscripción activa al popular servicio de streaming de la “N” roja.

Este es LINK OFICIAL de la producción.

En territorio estadounidense, recuerda que se ofrecen los siguientes planes:

Estándar con anuncios: US$8.99 al mes

US$8.99 al mes Estándar (sin anuncios): US$19.99 al mes

US$19.99 al mes Premium: US$26.99 al mes

El póster de "Criaturas luminosas", película de la directora Olivia Newman que se desarrolla a lo largo de 111 minutos de metraje (Foto: Netflix)