Paramount, Comcast y Netflix han hecho ofertas económicas por la totalidad o partes de Warner Bros Discovery (WBD), según informan Hollywood Reporter y Variety.

Las ofertas de esta primera ronda no son vinculantes y es probable que la situación evolucione en las próximas semanas, de acuerdo con Hollywood Reporter.

El conglomerado estadounidense es propietario de Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, TBS, HGTV y otros canales.

El pasado octubre rechazó tres propuestas de compra por parte de Paramount Skydance. La última fue de unos US$ 24 por acción y en un 80% era en efectivo.

Paramount quiere adquirir toda la cartera de WBD

Paramount es el único agente, por el momento, que quiere adquirir toda la cartera de WBD, mientras que Comcast y Netflix estarían solo interesadas en los estudios y los negocios de streaming, según Hollywood Reporter.

Las ofertas debían de presentarse antes del mediodía de este jueves y el consejo de administración de WBD ahora deberá ahora decidir.

Warner Bros. Discovery anunció que considerará propuestas para la venta de Warner Bros (HBO Max y sus estudios) por separado de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión.

Esto coincide con el plan ya en marcha de Warner Bros. Discovery para dividirse en dos empresas antes de abril de 2026, explica Variety.