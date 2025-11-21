Warner Bros. (Foto: EFE)
Warner Bros. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Agencia EFE
Agencia EFE

Paramount, Comcast y Netflix han hecho ofertas económicas por la totalidad o partes de Warner Bros Discovery (WBD), según informan Hollywood Reporter y Variety.

, de acuerdo con Hollywood Reporter.

El conglomerado estadounidense es propietario de Warner Bros., HBO, HBO Max, CNN, TBS, HGTV y otros canales.

La última fue de unos US$ 24 por acción y en un 80% era en efectivo.

LEA TAMBIÉN: Netflix revela impacto en sus ganancias tras saldar disputa fiscal en Brasil

Paramount quiere adquirir toda la cartera de WBD

Paramount es el único agente, por el momento, que quiere adquirir toda la cartera de WBD, mientras que Comcast y Netflix estarían solo interesadas en los estudios y los negocios de streaming, según Hollywood Reporter.

Las ofertas debían de presentarse antes del mediodía de este jueves y el consejo de administración de WBD ahora deberá ahora decidir.

Warner Bros. Discovery anunció que considerará propuestas para la venta de Warner Bros (HBO Max y sus estudios) por separado de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión.

Esto coincide con el plan ya en marcha de Warner Bros. Discovery para dividirse en dos empresas antes de abril de 2026, explica Variety.

TE PUEDE INTERESAR

Paramount Skydance alista oferta para comprar Warner Bros.: impacto de fusión en Hollywood
NBA rechaza oferta de Warner Bros.; se decide por Amazon: los detalles del contrato
Warner Bros. iguala oferta de Amazon por derechos TV de NBA
Warner Bros. Discovery subiría precio de Max y planea nuevos recortes de costos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.