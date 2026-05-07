El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) eligió al nuevo presidente del directorio de Sedapal: Jorge Fernando Gómez Reátegui será el nuevo titular.
De esa manera, se nombró al reemplazante de Augusto Eguiguren. Según el Fonafe, la propuesta provino del Ministerio de Vivienda.
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Cabe añadir que Fonafe es la entidad encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, así como administrar la participación accionaria en diversas firmas públicas.
El Fonafe aprobó también nombrar a Pedro Noriega Barraza como nuevo presidente del directorio de Electrosur SA.
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Además, se modificó su condición de representante: deja de serlo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ahora será del Ministerio de Energía y Minas (Minem).