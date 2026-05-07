El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) eligió al nuevo presidente del directorio de Sedapal: Jorge Fernando Gómez Reátegui será el nuevo titular.

De esa manera, se nombró al reemplazante de Augusto Eguiguren. Según el Fonafe, la propuesta provino del Ministerio de Vivienda.

Cabe añadir que Fonafe es la entidad encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado, así como administrar la participación accionaria en diversas firmas públicas.

Fonafe es la entidad encargada de normar y dirigir la actividad empresarial del Estado. Foto: Fonafe

El Fonafe aprobó también nombrar a Pedro Noriega Barraza como nuevo presidente del directorio de Electrosur SA.

Además, se modificó su condición de representante: deja de serlo en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ahora será del Ministerio de Energía y Minas (Minem).