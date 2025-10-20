La petrolera estatal Petroperú atraviesa un momento clave tras la decisión del Gobierno de remover a Alejandro Narváez como presidente del directorio. (Imagen: Andina)
La petrolera estatal Petroperú atraviesa un momento clave tras la decisión del Gobierno de remover a Alejandro Narváez como presidente del directorio. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Guadalupe Gamboa
mailGuadalupe Gamboa

Tras la remoción de Alejandro Narváez de la presidencia de Petroperú, la petrolera estatal se encuentra en un punto crítico que implicarían cambios en su directorio y un sinceramiento de sus cuentas.

TE PUEDE INTERESAR

Lote 192: Petroperú estaría en riesgo de quedarse otra vez sin socio para operar el área
Confiep pide destinar fondos de Petroperú a la lucha contra la delincuencia
Petroperú… ¡ay! siguió muriendo
Petroperú quiere seguir operando lote clave en el norte, más allá de su contrato temporal

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.