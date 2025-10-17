Las dudas que responde Narváez a su salida de Petroperú. (Fuente: Andina)
Las dudas que responde Narváez a su salida de Petroperú. (Fuente: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

Alejandro Narváez, quien hasta ahora era presidente de Petroperú, le dijo adiós a la petrolera estatal. En la sesión del 16 de octubre de la Junta General de Accionistas (JGA) de la empresa, conformada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem), que revisó Gestión, se acordó removerlo del cargo.

TE PUEDE INTERESAR

Alejandro Narváez le dice adiós a Petroperú: lo que decidió el Gobierno
Lo que debe (y no debe) hacer el Gobierno de transición
Formalizar a 31 mil mineros informales y otros grandes retos para Luis Bravo al asumir el Minem
Cotización del petróleo por debajo de US$ 60, pero suben precios mayoristas en Perú
Lote 192: Petroperú estaría en riesgo de quedarse otra vez sin socio para operar el área
Repsol más allá de las estaciones de servicio: los negocios B2B y proyectos en camino

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.