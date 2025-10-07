Es imposible empezar y no hablar de la inseguridad ciudadana...

Necesitamos un trabajo muy articulado entre los poderes del Estado, que el Congreso de la República dé las normas adecuadas, e implementar logística y servicios de inteligencia más eficientes y modernos para la Policía. Hay que invertir en esos rubros porque la inseguridad ciudadana se está desbordando.

¿Qué dice el empresariado sobre todo esto? ¿Ya se ve con más claridad un retraso en las inversiones por este flagelo?

Por supuesto que hay preocupación. Es una preocupación, además, por la marcha del país en general. En cuanto a las inversiones, vemos que hay expectativas en el país, sobre todo de inversionistas foráneos, pero siempre preguntan por el tema político y la criminalidad.

Se afectan los negocios en desarrollo, las micro y pequeñas empresas, la construcción, la minería. Probablemente no es tan notorio, los inversionistas no lo manifiestan, pero es evidente que podrían las inversiones ser más dinámicas si no se viviera este clima de violencia.

Petroperú ha estado, otra vez, en la palestra. ¿Qué se puede hacer en favor de esta empresa?

Petroperú no puede seguir como “un barril sin fondo”, ser solo captador o beneficiario de los recursos del Estado eternamente. Eso lo decimos desde hace mucho y lo mantenemos. Entonces, ¿qué hacer? El directorio anterior, presidido por Oliver Stark, dio unas alternativas, que lamentablemente no se tomaron en cuenta. La solución pasa por ejecutarlas.

¿Qué mensaje daría que el Gobierno ceda y dé recursos directos a Petroperú?

Se trata de darles alternativas de salida, algo se tiene que hacer, pero no una inyección de dinero. No se ha tomado en cuenta, por ejemplo, la recomendación de reducir personal o de vender los activos. Empecemos por ahí, por lo menos. No se puede decir que no se quiere ser la presidenta (de la República) que firme el acta de defunción de Petroperú, sino que algo se tiene que hacer.

Se ha cuestionado últimamente el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) porque “ha ido perdiendo fuerza”. ¿Qué esperan del ministerio en el último tramo del Gobierno?

Por qué resignarnos a un MEF débil. Yo pediría que retomen esa posición sólida que tenía antes y que marcaba la pauta de los asuntos macro. Pediría que se plante en algunos temas y diga: ¡Esto no puede ser! Por otro lado, tenemos que buscar que se implementen políticas que no permitan que siga creciendo el aparato público y el gasto corriente.

Vemos aumento del presupuesto, pero no percibimos que se refleje en buenos servicios, en más hospitales y colegios de calidad. Esperamos que impulsen políticas para empezar a reducir ese gasto corriente, esas planillas, y, más bien, se invierta en infraestructura para el desarrollo.

Durante muchos años en Perú nos jactamos de tener seguridad jurídica. ¿Hoy, diría, que ya se perdió del todo?

Se ha perdido la seguridad jurídica. Las controversias que pudiera haber se tienen que tratar en los canales respectivos y estos son los arbitrajes, el CIADI y cualquier mecanismo de solución de controversia que ampara la ley, los contratos de las concesiones. Si no se hace así, se afecta la seguridad jurídica.

Más allá de los temas que ya hemos conversado, ¿qué más limita el crecimiento? ¿por qué seguimos con un avance de 3%?

Hay varios puntos, uno de ellos es la tramitología. Los excesivos requisitos que le piden a una empresa para formalizarse o a un micro o pequeño negocio para crecer, los ahoga y no permiten ese crecimiento. También está la excesiva tramitología y requisitos sobre proyectos mineros; y la atrofia que tenemos para hacer infraestructura en el país.

Cuál ha sido en general el rol de los empresarios. Hubo un tiempo en el que estuvieron muy silenciosos y aunque hoy alzan un poco más la voz, no sé si es suficiente. ¿Qué le diría a sus colegas?

Debemos hacer sentir nuestra voz. A pesar de que tratamos de hacerlo, tiene que ser con más fuerza, intervenir más. Pero, justamente, encuentro en el empresariado reticencia a intervenir más. Los procesos judiciales iniciados por este equipo especial de fiscales han limitado la presencia, la intervención del sector. Pero eso no nos puede paralizar. Pido a los empresarios se comprometan un poco más y dejen de lado esos temores que circulan en algunos sectores.

Jorge Zapata Ríos pidió facilitar el crecimiento de mypes para impulsar el empleo formal. Foto: Confiep.

A un paso de las elecciones presidenciales

Para el inversionista local, ¿el periodo preelectoral ya empezó a afectar?

Hay incertidumbre y preocupación de cómo va a terminar este proceso electoral. No se habla mucho de si las inversiones se van a restringir o acelerar porque hay dos puntos, dos situaciones contradictorias. Por un lado, la economía está creciendo y los términos de intercambio batieron récord, por otro lado, está la incertidumbre política, violencia y crimen organizado. Hay, entonces, un “equilibrio” en las decisiones, vamos a ver cómo se desenvuelve el proceso en los próximos meses.

¿Qué no le perdonaría Confiep al próximo Gobierno durante su primer mensaje a la Nación? Es decir, ¿qué no puede faltar en ese primer discurso?

No admitiríamos que se piense que se tiene que agrandar el Estado y que tiene que ser más intervencionista, cuando realmente tiene que ser árbitro y tener rol subsidiario. Tampoco admitiríamos que no haya un buen plan para combatir la delincuencia e inseguridad ciudadana.

¿Qué clase política recibe el Perú el 2026? ¿Se ha deteriorado?

Sí, se ha deteriorado la política, el debate de propuestas, pero es un fenómeno mundial. La cantidad de oferta electoral, con más de 40 candidatos en la contienda, no ayuda. Pero, desde Confiep, es una de nuestras tareas y rol que el debate (previo a las elecciones presidenciales) sea de ideas, propuestas, políticas de Estado y no de minucias.

En esa línea, ¿cuál es la agenda mínima de propuestas de reformas estructurales por parte de los candidatos presidenciales que espera Confiep en los debates?

Confiep desde hace mucho hace propuestas de políticas de Estado, de políticas públicas, para el mejor desempeño de la economía, para el crecimiento, el trabajo, empleo, y sacar a gente de la pobreza. Esas políticas están a disposición para que se debatan sobre ellas.

Hay que poner en agenda un debate desarrollista, en el cual conversemos o propongamos qué hacer con educación, salud, infraestructura, agro, minería, industria forestal, pesca, etcétera. Son los temas importantes que necesitamos debatir, confrontar para el proceso electoral y no quedarnos en la minucia, en los temas personales.

Poder al directorio de EsSalud

El mes pasado, Confiep mostró su preocupación por EsSalud y habló de la “falta de gestión y transparencia”. En esta oportunidad, Jorge Zapata, presidente del gremio, señaló cuál sería una propuesta rápida que se podría aplicar en el Seguro Social: darle poder al Consejo Directivo.

“El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, nos llamó a una reunión para conformar una comisión que trabaje propuestas para el Seguro Social, pero aún no vemos resultados. Lo peor es que el presidente (de EsSalud) y los gerentes no asisten. Lo que pensamos es que de inmediato tiene que cambiarse la gobernanza de EsSalud y se le tiene que dar al Consejo Directivo el poder necesario para que gobierne”, señaló.