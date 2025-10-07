“Por qué resignarnos a un MEF débil”, dijo Confiep a Gestión. (Imagen: Andina)
“Por qué resignarnos a un MEF débil”, dijo Confiep a Gestión. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) habló con Gestión sobre la necesidad de que el Gobierno de Perú tome acciones concretas antes de dejar el sillón de Pizarro, así como la necesidad de que el propio sector privado sea más activo en sentar su posición frente a temas preocupantes. Jorge Zapata, presidente del gremio, conversó con este diario para hacer una revisión de lo que viene para los próximos meses y lo que marcará la pauta para los próximos años.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.