Confiep pide priorizar recursos para fortalecer a la Policía frente a la delincuencia.
Redacción Gestión
El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas , instó al Ejecutivo a reorientar el gasto público hacia las prioridades más urgentes del país. Según indicó, los fondos que actualmente se destinan a empresas como Petroperú deberían redirigirse al y a la mejora de sus capacidades para enfrentar la delincuencia.

“En vez de estar dándole presupuestos a barriles sin fondo como Petroperú, ese dinero debería destinarse a la Policía Nacional para que implemente mejoras en su combate contra la delincuencia”, señaló.

Zapata Ríos advirtió que la , impulsada por el crecimiento de las economías ilegales, como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala y la trata de personas.

“Esto necesita mucha inteligencia, mucha logística y presupuestos suficientes para que la Policía pueda capacitarse y actuar con eficacia frente al crimen organizado”, añadió.

Jorge Zapata Ríos cuestiona los recursos destinados a Petroperú y pide reforzar la seguridad ciudadana.
El líder empresarial reforzó también la importancia de reforzar la articulación institucional entre la Fiscalía de la Nación y el . “No podemos seguir con enfrentamientos entre instituciones cuando hay un enemigo común que crece cada día”, remarcó.

Finalmente, advirtió que las economías ilegales no solo generan violencia, sino que buscan influir políticamente, por lo que pidió a los ciudadanos a mantenerse alertas.

