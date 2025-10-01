Delincuentes acechan a quienes retiran y trasladan dinero. (Foto: Tiffani Angeles/ GEC)
Delincuentes acechan a quienes retiran y trasladan dinero. (Foto: Tiffani Angeles/ GEC)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La criminalidad en el país sigue campeando a sus anchas y expandiéndose, sin una respuesta clara de las autoridades. Así lo revelan las cifras, no solo de los lamentables homicidios, sino de los ataques que, aunque no tienen un desenlace fatal, terminan afectando el patrimonio de los ciudadanos, ¿qué muestran las estadísticas?

TE PUEDE INTERESAR

Bancos deberán reforzar alertas por operaciones inusuales con tarjetas, ¿limitarán montos?
Personas toman más deuda en dólares, ¿qué las incentiva y cuál es el gran peligro?
Cajas y financieras ganan terreno entre los deudores: así está repartida la torta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.