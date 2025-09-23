El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación ni determina por sí mismo la validez de una operación.
El monitoreo no forma parte del proceso de autenticación ni determina por sí mismo la validez de una operación.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) emitió una norma con la que se busca que la banca fortalezca los sistemas de seguridad en las operaciones con tarjetas de crédito y débito, en favor de los usuarios.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.